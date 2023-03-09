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【生命戰士】李玟手術後靠助行器學走路　CoCo不懼痛苦自勉：我可以的

娛樂 12:07 2023/03/09

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

李玟手術後要重新學走路！

歌手李玟（Coco）自揭左腳天生缺陷，多年來在舞台上又跳又唱的李玟，原來一直以來僅靠右腳支撐跳全身舞。

上月23日李玟在醫院進行手術，早前已出院返家休養，昨日（3月8日）李玟於FB報平安表示手術已完成，李玟更拍片分享復康過程。

【生命戰士】李玟左腳天生缺陷靠右腳跳舞　Coco入院做手術：這一輩子最大的恐懼

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半年時間康復

Coco進行了骨盆和大腿的手術，她於社交平台寫下：「手術順利完成，雖然很痛，要重新學走路，但是我可以的。Yes I can and I will！謝謝大家。」

雖然手術成功，惟其二姊曾透露術後的疼痛比預期大10倍，至少要半年時間康復。

從其分享短片所見，Coco曝光了在病床上的模樣，戴著氧氣罩的她更露出痛苦表情。

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學行痛苦到呻吟

當手術完成後第4天，Coco在護理人員陪伴下進行復健，她以U型助行架學行路，護理員在旁說：「走一小步，我們當這個是熱身。」只見Coco行起路有點吃力，她拍拍雙腳然後說：「加油，乖乖乖」

其後Coco出院回家，家人更送上啤啤熊鼓勵，COCO即感動說:「我想喊呀！」，接著數天Coco繼續以U型助行架學行路，影片最後Coco更自我打氣：「warrior baby，戰士、女戰士」。

上月23日進行手術！（取自微博）

【樂壇天后】李玟與富豪丈夫離婚？　Coco情人節前夕暗示離婚：離開是最好的安排

自比女戰士

Coco接受手術後相信要休息半年到1年，她希望可以盡快重回舞台，繼續在台上發光發亮。

上月23日手術前她於FB發千字文，當中她表示：「現在我就是一個女戰士，再次面臨一個大挑戰。人總有脆弱的時候，這是難免的，可是我們永遠要記住，烏雲過後太陽就出來了。不管怎麼樣，我會努力一步一步往前走，我知道我一定可以的。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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