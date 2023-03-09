【女性健康】30歲女子日夜顛倒「面生鬚」　檢查驚現：腎臟長2cm腫瘤

▲ 30歲女子日夜顛倒「面生鬚」，醫生檢查發現，腎臟長了2cm腫瘤。

作息不正常，身體出現異樣，就要多多留意。台灣一名30歲女子，幾個月以來作息日夜顛倒，情緒失控，四肢纖細但肚子肥大，臉上還長鬍鬚。經醫生檢查後，發現其腎臟上長有2cm腫瘤。

台灣腎臟科醫師陳俊宇在節目《醫師好辣》中分享，該名30歲女子由媽媽陪同前往門診就醫，主要治療高血壓。她的媽媽指出，女子幾個月以來作息經常日夜顛倒，半夜裡就會情緒失控，還會把全家人叫醒陪她做運動，然後又在半夜煮飯、洗衣服，晚上完全不睡覺，白天就補眠；過一陣子，女子整個人變得很抑鬱，整天躲在房裡不出來，令她的家人都十分擔憂。

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陳醫生檢查時發現，女子的身形不太正常，肚子很肥大，四肢卻很纖細，臉上還長有鬍鬚，汗毛很長。經進一步詢問後得知，女子過去身材苗條，皮膚很白，身上也沒有過多的體毛，體型是近半年改變的。陳醫生判斷，該女子的高血壓是源自於荷爾蒙問題，抽血檢查了女子的甲狀腺、女性荷爾蒙以及腎上腺荷爾蒙後，發現女子腎上腺皮脂荷爾蒙皮質醇的濃度是正常人的10倍。

醫生解釋，皮質醇可以控制人體的精神狀態，白天良好，晚上想睡覺。而女子因腎上腺出了問題，才導致皮質醇24小時都在製造中，使她產生庫欣氏症，即外表變得男性化，會長鬍鬚，手脚會出現過多體毛，四肢變瘦，以及肚子變大的體型變化；同時還會導致血糖變高，生理期開始不正常，血壓也會升高。

陳醫生再進一步幫女子做了磁力共振檢查，證實其右邊的腎上腺上長了一顆2cm的腫瘤，正是這顆腫瘤在24小時裡不斷製造皮質醇。最後經外科醫生用内視鏡做完手術之後，成功切除腫瘤，女子的睡眠和精神狀況就改善了許多，半年後體重也下降了5公斤，身體上異常增生的體毛也全都不見了。

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責任編輯：羅嘉欣