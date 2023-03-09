【恩愛夫妻】富商老公激罕現身陪上節目　黎姿首談認定馬廷強原因︰他很有智慧

▲ 黎姿罕有再現幕前接受《魯豫有約一日行》訪問，首度談及認定老公馬廷強的原因，馬廷強更激罕在鏡頭前露面。

51歲黎姿（現名馬黎珈而）於2008年初突然宣布息影，接手打理因車禍癱瘓的弟弟黎嬰的美容生意，並和富商馬廷強結婚，兩人婚後育有3名女兒。在最新一集《魯豫有約一日行》節目中，黎姿驚喜再現幕前擔任嘉賓，更罕有分享與老公的夫妻關係，以及昔日演藝生涯的心路歷程。

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黎姿出生於電影世家，早已在娛樂圈打滾多年，演過不少經典角色如電影《古惑仔》的細細粒、《倚天屠龍記》的趙敏和《金枝慾孽》的侯佳玉瑩等，2004年她更憑《金枝慾孽》奪得視后，事業如日中天。

不過，弟弟黎嬰於2007年遇上嚴重車禍，導致頭部重創及癱瘓。黎姿為照顧家人，於2008年拍畢劇集《珠光寶氣》後宣布退出娛樂圈，接手打理弟弟的皮膚護理中心。2009年2月，黎姿再宣布已嫁富商馬廷強，展開了人生新一頁。

▲ 黎姿接受魯豫訪問談及事業與家庭。（影片截圖）

黎姿向主持人魯豫坦言，仍很想念做演員的日子，當年拍完《古惑仔》系列後，出街被途人稱呼做「大嫂」，其後得到很多演出機會，透過不同角色被人認識和喜愛，令她很有成就感。

他們（觀眾）好投入我的角色遭遇之中，我覺得好過癮。

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在節目預告中，馬廷強激罕現身黎姿在上海的新店，親身支持愛妻。談到與馬廷強結婚14年，黎姿表示兩人初相識時，對方並不知道她是演員，從沒看過她的演藝作品，還笑稱自己婚後強迫老公重溫她的作品《金枝慾孽》。被問到兩人的夫妻相處之道，黎姿分享道：

兩夫妻在一起要互相尊重，要當成一輩子的朋友，我覺得這個很重要。

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盛讚馬廷強兩大優點

她更首次談及為何當初決定嫁給馬廷強，她讚揚對方有兩大優點，「嫁一個人，我覺得最重要就是他很有愛心，第二是很有擔當，才能成為我的丈夫，因為沒有擔當的男人，我覺得做朋友就好了。我覺得我老公是一個很有智慧的人，他是一個做人做得很好的人。」

魯豫指出馬廷強為人低調，黎姿坦言要向對方學習，還需要不停進步，不停謙虛地學習不同東西去開眼界，「這個我跟老公是同一個觀點去維持我們的生活，我們也有共同的觀點去教導我三個女兒。」她又稱自己並不完美，幸好獲得丈夫愛錫，並有幸成為老公的驕傲。

我的人生是匆匆忙忙的，每一次我覺得很低潮時，盡量用另外一個角度去看事情。我不是完美的人，我都有情緒……現在我的丈夫很疼我，他就是很驕傲他的老婆是很獨立，也很溫柔的。

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責任編輯︰王明芳