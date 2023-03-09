【拉筋惹禍】女子花7.7萬元上私人健身課　被教練監生壓腿拉筋致胸椎爆裂骨折

▲ 女子花7.7萬元上私人健身課，被教練監生壓腿拉筋致胸椎爆裂骨折險喪命 。

私人健身教練愈來愈普及，不過，大陸早前卻發生一宗教練強行拉筋險令女學員喪命的駭人事故！該名本身為大學副教授的事主其後遂於網上作出控訴，指進行拉伸動作時，教練因為指導不當，導致她摔倒胸椎骨折。

入院後，她因嚴重創傷，需臥床多日，她事後仍猶有餘愧指當時以為自己「馬上就要死」。

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綜合內媒報道，52歲的女事主裴諭新，為中山大學社會學與人類學學院副教授，事發後於微博發文並以《我差一點摔死在藍翼健身會所》為題，講述事發的始末。她指涉案的健身中心於2016年開辦，因與住所相近，她於是購買年卡成為會員，至今在該中心上了近7年私人健身課，總花費約20萬元（人民幣．下同，約23萬港元）。

上月27日晚上，即事發當日，教練為裴婦作瑜伽課指導時，認為她腿伸不直，於是便提議為她拉筋伸展。她回憶當時情況「他讓我挺直雙腿，用力拉我的手。我的手腳都被控制了，頭朝下臀部朝上，身體越來越繃緊。突然重心前移，我一個前滾翻翻了出去，先是頭頸部彎折了一下，接著後背重重摔在瑜伽墊上」。

裴婦形容當時胸口劇痛、呼吸困難，更非常恐懼，當下心想「我想完了，我的脖子要斷了，我想也許我馬上就要死了」，被緊急送院後，證實為第八胸椎爆裂壓縮骨折。

擬提民事訴訟索償

事發後，裴婦表示健身中心代表雖曾前來探望，惟當她多次向中心要求出示監控錄像，卻一直得不到對方回覆。

因此，她最終決定報警求助，並已聘請律師，打算作出民事訴訟，希望為自己討回公道，包括要求健身中心退還剩餘的8萬多元（約9萬港元）費用，以及賠償醫療費。據了解，涉事健身中心其後有職員私下透露涉事教練只屬兼職教練，因傷及學員已未有繼續在該處工作。

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責任編輯：羅嘉欣