【邪教背後】飲雙氧水性交轉運 拆解跌入邪教陷阱的4大原因

▲ 鄭明析聲稱自己就是再來的救世主。

點解一個本應關顧心靈的地方最後會變成踐踏心靈、摧殘身體的煉獄？近日記錄片《以神之名》引起大眾對邪教的好奇與關注，利用信仰傷害他人身心固然可恥，但點解咁多人都會跌入陷阱？很多在邪教或極端宗教的參與者易不乏有識之士，究竟是邪教洗腦好犀利？還是另有原因？

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邪教一直沒有清晰的定義，不同的國家亦對邪教有不同的取態。香港邪教案件並不多見，但「極端」的例子卻並不罕有。例如： 雙氧水事件丶在10號颱風下海灘洗禮(後被勸阻)丶性交轉運等，有宗教信仰絕對是好事但在選擇團體時亦應小心識別。

如果想參與任何宗教聚會，以下四點需要小心留意：

1.個人崇拜

「 我就是再來的救世主」～鄭明析

不論是韓國鄭明析丶 還是大部分極端宗教組織皆以教主自我為中心，彷彿除了透過他就沒有任何希望，即使是世界末日都只有他能夠預知得到或者可以改變。

這些「教主亅 通常都極具個人魅力，通常都會到造成近乎無所不知無所不能，甚至是救贖的唯一途徑。



2. 以恐懼控制群眾

通常著重教導類似世界末日丶 死後刑罰或者背叛團體會有悲慘下場等，令到信徒更容易被操控。

3. 妖魔化團體以外的環境

例如讓信徒們覺得自己經常處於危險之中，外間的人都不會明白他們，只有團體才會有適當的保護。

4. 限制團體以外的生活

筆者曾經接觸過一些極端信仰人士，除了他們團體認可的活動之外世間大部分的活動都是充滿邪惡。

例如電影哈利波特、武術、心理學、中醫、瑜珈等。

如果你或者身邊的朋友參與的宗教團體出現以上的情況，記得要謹慎處理。好好想一下這個團體是否合適，避免出現傷害。

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