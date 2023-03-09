【離婚分財產】男子隱瞞年薪350萬訛稱僅剩10萬存款　法院判妻可分六成財產

▲ 北京一名婦人申請離婚時，才發現丈夫一直隱瞞高薪收入。

夫妻之道應坦承相待，不應為利益而隱瞞。日前北京一名婦人入稟法院，申請與丈夫離婚，才發現丈夫一直隱瞞真實收入報細數，男方稱僅剩10萬元人民幣(約11.8萬港元)存款，但實際年薪有300萬元人民幣(約350萬港元)的高收入。最終，法院根據查明認定的夫妻共同財產依法分割財產，女方分得60%。

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綜合内媒報道，北京一中院團河法庭近日公布一宗離婚糾紛案，離婚訴訟中男方(李岩)稱僅剩10萬元人民幣存款，法院調查卻發現其年收入高達300萬元人民幣，而作為家庭主婦的妻子(張鈺)對丈夫收入毫不知曉。

法院向李岩任職的公司去函，詢問其工資基本收入、獎金等情況，並調查其工資卡銀行賬戶，發現他年收入合計高達300萬元人民幣，並存在多筆大額支取現金的情況。

最終，法院根據查明認定的夫妻共同財產依法分割財產，女方可以分得60%。法官吳揚新表示，在一中院審理的離婚訴訟中，有不少夫妻一方對於另一方財產情況不完全掌握、信息不對稱等情形。若一方故意隱藏財產，另一方舉證不能，往往造成權益受損。

根據新修《婦女權益保障法》第67條第1款規定，離婚訴訟期間，夫妻一方申請查詢登記在對方名下財產狀況且確因客觀原因不能自行收集的，法院應當調查取證，有關部門和單位應予協助。

法官建議，像張鈺這樣的家庭主婦，可在離婚訴訟中向法院提出調查取證申請，查詢男方名下的物業及財產，如；房屋、股權、銀行賬戶等財產信息。

而新修訂施行的《婦女權益保障法》第67條第2款同時規定：離婚訴訟期間，夫妻雙方均有向人民法院申報全部夫妻共同財產的義務。一方隱藏、轉移、變賣、損毀、揮霍夫妻共同財產，或者偽造夫妻共同債務企圖侵占另一方財產的，在離婚分割夫妻共同財產時，對該方可以少分或者不分財產。 拒不申報或故意不如實申報財產的當事人還會面臨法院的訓誡；情形嚴重，構成妨礙民事訴訟的，法院可以對其依法採取罰款、拘留等強制措施。

事件引起網民熱議，有人批評男方隱瞞不是好男人怕分身家，「別有居心」、「有無小三」、「錢都去哪裡了?」、「都是夫妻了，怕分身家?」、「老公年薪300萬，在老婆面前裝窮人，老婆竟然不知道，有點太離譜了…… ​」、「女人真的要為自己打算」、「婦女權益保護法發力了」。

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責任編輯︰王明芳