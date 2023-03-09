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【入稟索償】將藍隧道地盤男工被工字鐵擊斃　家屬入稟向承建商等索償

社會 12:18 2023/03/09

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

將藍隧道地盤被工字鐵擊斃男工家屬入稟，向承建商等索償。（資料圖片）

已通車的將軍澳-藍田隧道，於2020年3月施工期間，1名男工人疑遭工字鐵擊中身亡。其家屬日前入稟高等法院，指承建商等疏忽引致工業意外及死者死亡，要求作出賠償；入稟狀未有詳列索償金額。

原告為死者黎俊傑及其代表和受養人肖仕嬌；答辯人分別為承建商CRBC-BUILD KING JOINT VENTURE、YONGNAM ENGINEERING (HK) LIMITED及兆華鋼鐵工程有限公司。

入稟狀指，事發於2020年3月31日，位於將軍澳-藍田隧道P2路及相關工程地盤發生工業意外，原告指因答辯人疏忽及違反照顧責任等，導致意外及死者死亡，原告遂要求答辯人作出賠償，兼須支付利息及訟費。

資料顯示，死者事發時疑協助吊起重約7噸的工字鐵，其間被墮下工字鐵擊中，送院後不治。勞工處事後票控兩間涉事公司，兩公司各被判罰款3萬元。

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記者：林育慧

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