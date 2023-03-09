【醫院維修】伊院員工更衣室天花現大量裂縫　院方澄清：沒有結構問題

▲ 員工更衣室天花有大量裂縫，有鋼筋外露，外表看似相當老舊。（讀者提供）

公立醫院近日接連傳出石屎剝落事故。今日（9日）再傳出伊利沙伯醫院更衣室天花有潛在風險，現時有關位置已被院方圍封。

根據讀者提供照片顯示，事發地點為伊利沙伯醫院一員工更衣室，有關位置天花有大量裂縫，有鋼筋外露，外表看似相當老舊。

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TOPick記者向伊利沙伯醫院查詢事件後，院方發言人指，該院工程部門昨日在醫院各大樓進行全面巡查，發現院內一間員工更衣室內的天花有潛在風險，即時安排進行維修工程，相片所見的天花為工程進行中、混凝土被工程人員鑿開維修的狀況。

發言人續稱，有關位置並非臨床區域，工程部門經檢視後認為沒有結構問題。為安全起見，工程部門立即圍封有關位置防止員工經過，維修工程預計會於1至2日完成。有關位置將會暫時封閉，直至確定沒有安全問題以確保員工安全。

發言人強調，院方高度重視醫院設施的安全，會加強監察並督促承辦商的保養維修工作，確保醫院環境安全。

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記者：黃穎津、曾秋文