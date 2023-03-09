【解風東京】杜如風日本五大食玩推介　文青酒店+生蠔放題+打卡聖地【內附地址】

▲ 杜如風推介生蠔放題餐廳。

「日本旅遊達人」杜如風（Helen），首度亮相J2（82台）主持旅遊節目《解風東京》，除了貫徹招牌搞笑及無厘頭作風，節目播出以來收視理想，可見滿足不少人返鄉下的慾望，今次杜如風更加入不少貼地元素，由文青酒店、親民食店到潮人場地都一一介紹，更在社交平台專頁分享地址詳情，為大家遊日省卻不少工夫。

生蠔主題餐廳

第三集中，杜如風去到一間以生蠔為主題的餐廳，當中真是「乜蠔都有」，除生蠔，並有芝士焗蠔、炸蠔等，Helen便試了4道菜，分別是是日精選生蠔、蒸蠔蓋飯、炭燒生蠔，分別來自不同地區，如岩手陸田高山、岩手大船渡、北海道厚岸、愛媛御莊，四種生蠔均有不同口感風味，價錢約 2,700日圓（約$165港元），而100分鐘蒸蠔 / 燒蠔放題價錢是3,980日圓（約$245港元）

▲ 生蠔任食。

地址：130-0002 東京都墨田区業平2丁目19-4

營業時間：周一至日 12:00–21:00

五感體驗藝術展

第二集最吸睛的，是位於有樂町、以「五感體驗」做主打的「石屎森林中後花園」的藝術展「NAKED FLOWERS」，,是去年3月於東京有樂町開設的首個常規沉浸式體驗藝術展覽，共分成五個區域，用家只需將手上的QR Code到不同區域感應，即可享受多種由創作數碼藝術建議的獨特個人體驗，整個體驗均建基於「植物療法」。

地址：100-0006 東京都千代田区有楽町２丁目７−１ マルイ 8F

營業時間：星期一至日 11:00–20:00

文青黑膠唱片酒店

2021年開設的MUSTARD HOTEL SHIMOKITAZAWA，離北沢站只有6分鐘步程，地理極佳，而為了讓住客感受藝文氣息，酒店更特設免費租用黑膠唱片服務，讓音樂迷極為興奮。

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酒店只有2層，設有60間房，設計走木系無印風簡約路線。杜如風入住是豪華雙床雙人房，房型可容納兩個人，最驚喜除了有黑膠唱盤，還有一個近30平方米的露台。房間每晚 30,000至40,000日圓（約$1,800至2,400港元）；而普通房每晚 15,000至20,000 Yen日圓（約 $900-1,200港元）

地址：155-0031 東京都世田谷区北沢3丁目9-19

高科技百年眼鏡店

位於下北沢的這間百年眼鏡店，好玩之處是可透過3D掃瞄將容貌scan入電腦，之後便可透過屏幕試戴不同款式眼鏡。

▲ 百年潮人眼鏡店

地址：東京都世田谷区北沢3丁目19-20-1-3

營業時間：星期一至日 11:00–20:00

Lemon Sour燒肉店

首集杜如風貼地去到池袋一間以水龍頭酒精飲品放題作招徠的燒肉店，只需付550日圓（約38港元）即可於一小時內盡情暢飲。

▲ 燒肉餐廳

地址：171-0022 東京都豊島区南池袋1丁目19-2後藤ビル B1

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