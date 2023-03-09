【紓緩治療】末期腎病婆婆臨終前盼回鄉　伊院紓緩治療團隊助圓願

▲ 在伊院腎科紓緩治療團隊協助之下，婆婆最終得以完成最大心願。

今日（9日）是世界腎臟日，伊利沙伯醫院管理團隊亦於專頁「伊院通- Q E H 員工資訊台」分享一個暖心小故事，一名70多歲的婆婆患末期腎病及貧血，時日無多。在伊院腎科紓緩治療團隊協助之下，婆婆最終得以完成最大心願，回鄉與親友共聚。

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據「伊院通」專頁分享，70多歲的劉婆婆（化名）最大的心願是再次踏足家鄉，回到自己出生的地方看看，落葉歸根。婆婆患有腎病及貧血，由於病情已屬晚期，需要定期到醫院輸血、覆診，一直都難以成行。劉婆婆女兒知道媽媽的心願，想盡辦法聯繫親友、預備車隊，安排媽媽以最舒適的路線往返。

萬事俱備，劉婆婆的女兒在出發前，聯絡一直跟進婆婆病情的伊院腎科紓緩治療團隊，詢問醫護的專業意見及注意事項，資深護師葉美娟憶述：

當時婆婆病情已屬晚期，身體狀況不太好。她覆診時每次談到故鄉往事都很興奮，我們都很希望一圓婆婆心願。

距離婆婆下次覆診尚有一段時間，醫院特意安排出發前一日提早覆診，接受輸血、調校及補充藥物。劉婆婆一星期後安全回港，向團隊分享「浸Spa」的照片，並非常感恩地說：

近年入院次數多，我知道自己身體狀況，今次不去便無機會，我不想帶著遺憾離開。

而在3個月後，婆婆就百年歸老，女兒亦特意感謝團隊協助：

那次回鄉讓我們及親友可以把握有限時間與媽媽相聚，是我們最美好的回憶。

伊利沙伯醫院腎科紓緩治療團隊，會為晚期腎病病人及家屬提供適切服務，為覆診病人及家屬設立熱線提供協助，改善病人生活質素，以及協助家屬陪伴病人走完人生最後一程。醫院腎科副顧問醫生陳海煌指出︰

好像劉婆婆的經歷，家屬可以直接跟團隊溝通按情況提早覆診，說到底紓緩治療是以人為本，我們期望減輕晚期病人的不適，更重要是尊重他們的選擇，無憾安詳地跟家人道別。

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責任編輯：羅嘉欣