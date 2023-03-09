【兩性關係】兒子樣貌激似鄰居驗DNA 鑑定結果出人意料

DNA鑑定近年愈趨普遍，蘇州司法鑑定科學研究院1名法醫近日分享個案，憶述曾有1名人夫，在聽到其兒子長得像鄰居傳言後，要求妻子、兒子和鄰居與自己一起做DNA鑑定，豈料鑑定結果令人意想不到。

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綜合内媒報道，蘇州司法鑑定科學研究院法醫張素華近日接受傳媒訪問時稱，曾遇過1名人夫帶著妻兒及一名鄰居「老王」到上海做親子鑑定，因村內有傳言，稱其兒子不像他和妻子，更像鄰居「老王」，他一怒下，便要相關4人抽血做檢測。

張素華稱，該名人妻最初是感到很委屈，覺得丈夫不信任自己，本是萬般不願，還稱兒子與鄰居做檢測即可，指出假如結果為不是父子關係，便可證明自己清白，但人夫堅持要所有人皆進行鑑定。親子鑑定結果出乎意料，孩子既不是人夫，也不是鄰居「老王」。

張素華稱，看到當時的場景，不禁聯想到了後宮劇《甄嬛傳》內滴血認親的橋段，

外表再楚楚可憐，說話再柔柔弱弱，都可能是假象。

由於職業性質影響，張素華經常遇上非常「狗血」的場面，曾有一對夫婦前往進行親子鑑定，發現兒子非丈夫親生，妻子以「泳池水太污糟」蒙渾過關，丈夫竟然相信之餘更說出一句回應，令她啞口無言。

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責任編輯︰王明芳