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【理大暴動】涉2019年參與油麻地暴動　20歲男生認罪候教導所報告後判刑

社會 12:34 2023/03/09

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

2019年理大暴動期間，大批示威者響應「圍魏救趙」行動，聲援校內示威者。（資料圖片）

2019年11月發生理大暴動期間，大批示威者響應「圍魏救趙」行動，在理大外聲援校內示威者，其間向警方投擲至少251枚汽油彈，當時17歲的男生被警方當場截獲，現已20歲的男生今（9日）區域法院承認暴動罪。法官將案件押後至3月27日求情及判刑，以替被告索取教導所報告，其間被告須還押。

被告鄔梓龍，現年20歲學生，案發時17歲，今承認於2019年11月18日，在窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道一帶參與暴動。

案情指，2019年11月11日，有示威者發動「三罷」行動，大批示威者進佔香港理工大學，警方在理大一帶設防包圍理大。有人於連登及Telegram等不同渠道發起號稱「圍魏救趙」行動，呼籲他人於案發日上街。11月18日於窩打老道至咸美頓街的一帶發生暴動，其間示威者曾向警方投擲汽油彈及其他雜物。

被告與大批示威者於上述地方參與暴動，他們大多身穿黑衣、佩戴頭盔及面罩等。當時示威者無視警方口頭警告，以類似排陣方式，面對警方排開，並佔領馬路，向警方投擲至少251枚汽油彈，又以鐳射筆照射警方。

警方其後設立長方形封鎖區，橫跨窩打老道、咸美頓街及碧街一帶，從中截獲213人，當中包括被告。被告被警方截獲時，身上穿戴及管有黑色長褲、黑色蘋果iPhone、黑色外套、深藍色T恤、黑色鞋、黑色面巾、2件黑色頭套和黑色背囊等。

法官將案件押後至3月27日求情及判刑，以替被告索取教導所報告，其間被告須還押。

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記者：梁錦麟

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