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【請1日假去旅行】麥美恩夥戴祖儀遊韓食買玩　Mayanne名校畢業選美發展演藝事業

娛樂 15:54 2023/03/09

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

麥美恩（Mayanne）很有觀眾緣。

TVB旅遊節目《請1日假去旅行》「首爾篇」將於今（9日）、明兩晚播出，由兩位「是非精」麥美恩（Mayanne）、戴祖儀（Joey）擔任主持，邊介紹食買玩好去處，邊放笑彈。

向來被視為搞笑主持女王的麥美恩於加拿大名校畢業，參選港姐後入行並以主持工作為主，其沒有偶包的個性深得民心，不少網民經常說：「識揀一定係揀麥美恩！」

【請1日假去旅行】麥美恩回應許文軒求婚傳聞　Mayanne晒戒指揭曉送花人

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首爾旅行

《請1日假去旅行》本周來到首爾，Mayanne和Joey於當地遇上韓團Treasure回韓，二人化身迷妹一起追星。

旅行期間，Mayanne和Joey除了品嚐米芝蓮推介的美食外，亦到處拍照留念及體驗人生首次汗蒸幕，二人又購買化妝品，Joey更豪花兩萬多港元血拼購買限量版名牌袋，並由Mayanne幫忙找數。

【請1日假去旅行】周奕瑋陳嘉慧擦火花成TVB新CP　Jarvis回應與Erica緋聞

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名校畢業

畢業於英屬哥倫比亞大學化學系的Mayanne曾考慮加入醫學院或投身政府，於求學時期已主動參加各種課外活動，心地善良的她曾赴波利維亞做義工及赴內地義教，且為2009年「Richmond Youth Foundation」幹事成員之一。

選美入行

2011年，Mayanne參加TVB舉辦的《香港小姐競選》且奪得殿軍，落選後於TVB工作，主要向主持方向發展，甚有觀眾緣的她為TVB活動司儀班底的固定成員之一。不過身為基督徒的她表示因宗教信仰而不會拍攝與風水、宗教背景及靈異相關的節目。

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大獲好評

2013年，Mayanne加入《學是學非》團隊成為其中一位是非精，迅速入屋的她獲網民大讚表現出色，更謂：「識揀一定係揀麥美恩！」

Mayanne於2018年在《萬千星輝頒獎典禮2017》奪得「飛躍進步女藝員獎」，實力備受肯定。

演戲方面，Mayanne偶爾會於劇集中演出，她於2020年播出的《使徒行者3》客串林峯臥底徒弟朱倩一角，其遭活摘器官身亡一幕大獲好評。

現時多線發展的Mayanne大受歡迎，觀眾不難於節目中發現其蹤影。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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