【正能量】由全職運動員轉型設計師　曾志豪受喪貓激發建藝動品牌

▲ 曾志豪由運動轉型成為多媒體計師及插畫家，以藝術作品來推廣正向的生活態度。(受訪者提供)

全職運動員的比賽生涯有限，因此不少運動員過了某個年紀便會尋求轉型，甚至轉行。曾是山地單車香港隊代表的曾志豪（Gary）也不例外。他在20年多前從比賽場道轉投時裝設計，再成為一位跨媒體創作人和插畫師，近年並創立IP品牌Catlike，將藝術、運動和生活態度結合，在生意背後，亦希望為歷經疫情肆虐的香港帶來正能量。

曾志豪自小熱愛運動，特別喜歡BMX單車，17歲接觸過山地車（Mountain Bike）後更為著迷，在外國讀完書後，回港時剛好見到有山地車比賽，便報名參加，亦因贏出賽事，讓他決心成為一位全職運動員。在97至99年，他曾以港隊代表身份參與內地、亞洲、加拿大等不同地區的山地車賽事。

▲ 熱愛山地車的Gary，在90年代尾加入香港隊。(受訪者提供)

Gary回想三年運動員生涯，有不少難忘的回憶，同時生活上也受到不少考驗。他憶述：「香港人通常較支持已成名的運動員，但許多仍在奮鬥中的運動員，就要面對不少困難，譬如山地車在90年代仍未普遍，我們出外比賽，要自行籌集經費和裝備，也不容易找到商業贊助，常要擔憂下次出賽能否有資金，所以生活上都頗吃力。」

轉軌道開創第二人生

因考慮到生活壓力，本身主修時裝設計和推廣，決定開展第二人生，轉而投身設計界。他解釋在2000年後的頭十年，香港時裝設計市場蓬勃，有不少發展空間，他亦先後於美國公司及大型服裝品牌集團擔任設計工作，為其後創立自家的工作室奠定了一個良好的基礎。

2010年，Gary開始組織自己團隊及創立公司，業務由時裝設計擴展至為客戶提供品牌設計解決方案、美術指導、企業形象、數碼設計、推廣策略服務等，他亦把自身定位為誇媒體創作人。

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2019年，他又成立了結合藝術和運動的生活品牌Arty：Active，其後獲政府資助推出IP品牌Catlike，背後理念源於運動員逆境自的心態。

Gary分享：「香港在2019年之後歷經社會運動和疫情，（營商）環境無異轉差，很多設計界的朋友都已移民或轉行，自己反而抱著運動員的精神，希望為這個地方做些事，藉著設計品牌產品及插畫藝術，能讓身邊人感受到樂觀積極的正面信息。」

愛貓啟發品牌靈感

至於以貓頭鷹作為公司IP圖像的主題，原來亦有一個暖心原因。 Gary笑道：「有次我踩單車，見到在引水道中有隻受了傷的貓頭鷹，於是找了漁農署去救助，靈機一觸不如用貓頭鷹作為一個IP角色，加上自己有隻愛貓恰巧離世，便覺得也可以藉此來紀念牠。」

Gary為此IP角色洐生出不運動產品，及與不同機構及品牌聯乘合作，設計用色普遍鮮艷醒目，既能給人一份開心感覺，同時鼓勵大家多做運動，重拾正面積極的生活態度。

▲ 由品牌洐生的每幅插畫，都附有一些正能量的哲理金句。

他在疫情期間創立全新品牌，正如其所言要面對的挑戰不少，Gary憶述：「這幾年試過有項目停工，或資金突然流走等，我們都經歷過迷惘期，不過未曾因此氣餒，既然自己喜歡設計行業，就努力嘗試找尋其他出路，由服裝設計提升到品牌推廣，以至去年甚流行的NFT數碼藝術和虛擬設計，令公司的業務走向更多元化。」

他秉持著與時並進，永不放棄的精神，面對逆境，令公司規模穩步上揚，去年都能做到約7位數的營業額，對成績甚感滿意。

動與靜生活學問

曾是運動員出身的Gary，現時仍十分喜歡踩單車，工餘時繼續會去參加比賽，隨著年紀，更能體會到運動和藝術兩者間相輔相承，從而啟發出一動一靜的生活哲學。

▲ 雖然不再是全職運動員，Gary仍沒有放下對單車的熱情，閒時也會參加比賽。(受訪者提供)

他解釋：「我覺得不止香港，整個亞洲地區在疫情後的生活都有了變化，大家放假會去行山、跑步、做瑜伽，亦會享受飲咖啡、茗茶，自己也是其中之一，做運動除了是減肥燒脂，還會注重心靈得著及生活態度，成為都市生活重要的一部分。」

對他來說，藝術和運動的結合不止是一盤生意，更能推廣一種生活態度。「一動一靜，亦是我的生活哲學。既會參加專業運動比賽，激烈地競爭；又會一個人靜靜地思考、創作藝術，其實這不是兩個極端，就像太極，是陰陽調和。我認為每個人的生活以至城市都需要這種平衡，動感都市生活與聒靜自然環境要能夠並存，並融合交流。」

記者：陳家昌

