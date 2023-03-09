【離奇案件】丈夫離奇失蹤8個月　睡房衣櫃驚現「木乃伊遺體」

▲ 丈夫離奇失蹤8個月，睡房衣櫃驚現「木乃伊遺體」，證丈夫自殺身亡。

屍體隱藏在家中8個月之久，竟然完全沒被發現！如此離奇案件正發生在美國一對夫婦家中。

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綜合外國媒體報道，美國伊利諾伊州（Illinois）53歲的Richard Maedge，在去年4月27日被妻子Jennifer報稱失蹤。Jennifer表示，丈夫在當天曾致電說會提早下班回家，但當她回家時，看到丈夫的車停在門外，人卻不在屋内，只遺下錢包和鑰匙。

警方接報後第一次登門搜索，但除了難聞氣味以外，沒有發現其他異狀，便覺得是家中囤積物太多導致。不久後，Jennifer再致電警方，指異味仍存，警方再登門查房，還是一無所獲。最後，Jennifer實在無法忍受，便聯繫了一名水管工，對方形容是類似下水道的氣味，並修理了下水道管道，令氣味消散。

房内衣櫃驚現木乃伊乾屍

直至12月11日，Jennifer在家中房間尋找聖誕裝飾品時，偶然打開了臥室衣櫃，驚見一具屍體掛在衣櫃内的一個隱蔽儲物區。屍體這時已過腐爛階段，變成了乾巴巴的木乃伊。她立即報警：

我想把聖誕樹掛起來，於是正在尋找一手提袋的聖誕裝飾品。就在那時，我發現了他。

驗屍證實：自殺身亡

警方接報到場，在調查後表示，死者死因與謀殺無關。驗屍官指出：

由於木乃伊化的屍體不會散發出氣味，這可能是死者長時間未被發現的原因。屍檢期間，也沒有發現其他傷痕。沒有發現任何證據表明，死者的死亡有任何不當因素。

雖離奇失蹤的丈夫在8個月後終被尋回，但Richard的姐姐Marilyn Toliver就此事公開批評警察，指責他們本可以搜查得更多更仔細，就能發現死者。而警方作為回應，發佈了一份詳盡清單，列出了搜尋期間所採取的措施及對周邊地區的廣泛搜查。

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遺孀Jennifer則感謝警方的工作，最後坦言當丈夫失踪時，她就覺得他在身邊：

儘管我們不想要所擁有的這結果，但這仍然是我們可以讓他安息的結局。

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責任編輯：羅嘉欣