【終結濕疹】受嚴重濕疹困擾皮膚龜裂出血水　女健將6個月重生悟出健康無價

▲ 受嚴重濕疹困擾皮膚龜裂出血水，女健將6個月重生悟出健康無價。

濕疹是不少香港人都會受到困擾的皮膚問題，輕則稍微痕癢，重則長期爛肉、出血水。42歲的Mina就是其中一名受到濕疹困擾的女士，她自小便開始患有濕疹，2021年嚴重到遍佈全身，手臂又紅又腫，皮膚色素沉澱發黑，連面部也難以倖免，甚至會出血水，大面積脫皮，無論是日常生活或工作，都受到嚴重影響。

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濕疹導致全身紅腫出血水

Mina由2021年開始病情進一步惡化，她曾看過西醫，靠打類固醇針、塗抹藥膏以及吃西藥去治療，一個月左右濕疹平復了一點。但是直到2022年3月，濕疹再次爆發。Mina表示，每次出現濕疹時，她就會塗抹藥膏，濕疹自然很快就可以消退，但之後每次復發的情況是一次比一次嚴重。

最終她放棄了看西醫，因為得知吃太多類固醇對皮膚不好，轉而看中醫，也搜羅了許多網上的一些治療偏方，身邊的家人朋友也一起幫忙尋找各種治療方法和資訊。她提到，曾買過坊間推薦的不含類固醇藥膏，煲祛濕茶、湯水等等，但最終都沒有效果。

濕疹所帶來的困擾

Mina濕疹最嚴重時皮膚呈淤紅色，大面積色素沉澱發黑，脖子腫到一節一節，同時雙眼會腫到連雙眼皮都看不見，而皮膚更會沿著頸紋裂開，兩隻手臂亦紅腫到裂開，甚至會滲出血水。她直言：

洗澡時十分疼痛，看到自己的皮膚狀況，會覺得「好核突」。

因為濕疹的痕癢，Mina開始失眠，時常持續痕癢到天亮才入睡，平均每晚只睡2至3個小時，她又形容「每朝訓醒張床都好多皮」；同時她開始亂戒口，變得很害怕吃東西，直言一吃東西就很大壓力，導致整個人也消瘦了不少，連上司見到她的樣子，都忍不住要讓她回家休息。原本會玩「三項鐵人」的Mina，是一名戶外運動愛好者，但因為濕疹，出汗時就像往傷口上撒鹽一樣，「又揦又痛」，直至皮膚「一動就裂開」的程度，她不得不暫停所有的運動。

面對這些困擾，Mina嘗試在家中看電視、看電影等來分散注意力。她坦言，因為濕疹不能做運動，身體情況也變差：「負面的情緒是一定有的，因為怕自己再也無法痊愈。」而她亦曾有過極端的想法：

想過死了是不是會一了百了，不會再這麽痛，不會這麽辛苦。

在Mina濕疹發作最嚴重時，她的先生會負責照顧她的飲食，也會和她一起吃「濕疹餐」，見到太太辛苦，先生也非常心疼她，會盡量找各種方法去幫她緩解病症，並陪伴她一起治療。Mina身邊的朋友都非常熱心，分享很多方法給她，但那時她已連電話都不會接，訊息也不回，處於封閉自己的狀態。所幸朋友們會千方百計將她找出來，去幫她找各種治療方法，Mina覺得朋友們的這些舉動，是對自己的一種鼓勵和支持，令她非常感動。

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找到屬於自己的治療方法

去年4月，Mina透過Instagram了解到香港濕疹處理中心，由創辦人Priscilla Law負責治療。Priscilla形容最初見面時，Mina的樣子頗為令人「觸目驚心」。同年6月，Mina開始療程，直到12月時已痊癒。在治療初期，Priscilla先安排Mina接受抽血檢驗，從而找出她在日常飲食中哪裡出問題。

而原來Mina每天早餐食的雞蛋、牛奶、蘋果及香蕉，都會誘發她出現「延遲性食物敏感」。這個早餐習慣維持了1至2年左右，幾乎每天都這麽吃，最終也因此令她的濕疹問題變得愈來愈嚴重。

同時，Mina也接受了腸道檢驗。Priscilla指出，濕疹人士有9成都是腸道出問題，因此想要根治，就先要知道腸道的問題。最後根據報告，Mina需進行多方面治療，包括將水瓶換成抗菌水瓶，服用合適的補充劑，以及控制飲食；並配合營養師餐單，進食一些能夠改善免疫系統的食物；再加上穿上由日本研發的消炎衣物。在多方面配合下，Mina的濕疹情形在半年後大有好轉。

目前Mina在生活和工作方面已恢復正常，可如常外出飲食，也可重新做自己喜愛的戶外運動。即使有時天氣轉變，皮膚稍微痕癢，但濕疹已不會像之前那麼嚴重，只需要多塗抹潤膚膏即可。

▲ Mina悟出健康才是最重要。（趙玲瓏攝）

自從經歷了這次濕疹，Mina直言自己看開了很多，原本是比較固執的性格，對很小的事都很執著，但現在的她認為健康才是最重要的：

當你吃不下睡不着，就會發現那一刻就算執著於什麽也是沒有用的，健康真的是無價。最重要的是健康和開心，其他東西都是很小一件事。

Priscilla亦認為，濕疹患者只要找對方法就可以「斷尾」：

我們經常比喻正常人跑100米是0米起步，而濕疹病人永遠都是負40米起步，意味著喝水也會發炎。我們會用5個月的時候讓他們回到原位0米，就像晚睡會倒退10米，願意做運動就加10米，但不要跑不跑都先覺得自己已經輸定。

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記者：何沛怡