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鄭秀文重啟經典《愛是...2.0》　注入哲學邀「好青年荼毒室」合作

娛樂 13:10 2023/03/09

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

天后鄭秀文（Sammi）最近將20年前經典作品《愛是...》重新啟動，邀請𠵍學界KOL「好青年荼毒室」其中3位成員：豬文、鹽叔和阿泉合作，以𠵍學角度講愛情，炮製《愛是...2.0》，除寫Rap詞還參與錄音和拍MV。

他們坦言最初接到邀請時，還以為是電話騙徒，就算後來見到Sammi本尊仍未感真實，好夢幻，大呼神奇。

（左起）阿泉、鹽叔、鄭秀文、豬文。

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Sammi喜歡哲學

「好青年荼毒室」由13位研讀哲學的年輕人組成，自2016年起在不同平台主持節目及發表文章，討論哲學問題。今次參與《愛是⋯2.0》創作的豬文是牛津大學博士、鹽叔是倫敦國王學院博士生、阿泉是香港中文大學哲學系博士生。

Sammi自言是他們節目的粉絲，說：「有一天，我喺屋企忽發奇想，諗起20年前我首歌《愛是...》，經歷20年之後，喺呢首歌入面搵一個『愛』嘅答案，我好希望從哲學角度出發，然後就諗到『好青年荼毒室』。我一直有睇佢哋嘅節目，係佢哋嘅擁躉。」

她表示，透過佢哋嘅節目，對哲學多咗認識。最初請佢哋寫呢首歌Rap嘅部份，3位都係讀哲學，搵佢哋寫就最恰當。詞方面，佢哋真係寫得好好。後來再深化件事嘅時候，就諗到不如由佢哋Rap埋。」

擔心Rap唔Rap到

不過，Sammi也坦言：「雖然當初唔知道佢哋Rap唔Rap到，我我有啲戰戰兢兢，但佢哋話：『會去學，會嘗試去做』。佢哋搵真正Rapper朋友，認真訓練，好有誠意，落咗好多功夫，效果我非常滿意。」

至於鹽叔說：「好多謝Sammi邀請我哋。最初第一個聯絡我，然後我通知其他人，大家都懷疑係詐騙。試諗吓『鄭秀文搵我哋唱歌、寫詞，仲話一齊Rap』，直到終於同Sammi網上開會，以為感覺會踏實啲，但唔係。同Sammi網上開會喎 ？對我哋嚟講好震憾。到依家見到真人都仲係戰戰兢兢。」

認真去做就得

豬文笑指開會時，眾人不約而同拍下螢幕畫面留念，他說：「我不斷反問自己『點解鄭秀文喺度？』『點解我哋一齊開會？』然後我見到Sammi都有影返我哋，好神奇！」Sammi笑說：「我都想留個紀念吖嘛！」

束了一頭辮子的阿泉說：「其實到今日我仍然覺得成件事好神、好開心，無諗過會著呢啲衫、束辮、同Sammi一齊唱歌和拍MV。我哋好認真去寫Rap詞，期間好多創作意念走出嚟，寫咩角度？以對話方式？會唔會有第三個立場？諗咗好多嘢。」

Sammi對他們說：「唔使驚，只要認真去做就得㗎啦！因為『認真』就係核心，哲學畢竟係你哋嘅專業，用你哋專業知識放入呢首歌度，『認真』嘅能度，歌迷和聽眾都會感覺到。多謝你哋參與，從哲學角度去解構愛情，言之有物，為《愛是...》畫上更完美嘅圖片！」

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