【日語尖子】12歲起赴日讀書說流利日文 陳嘉慧：日本讀書自主性會比較強

▲ 陳嘉慧在節目大晒流利日文。

TVB節目《請1日假去旅行》首兩集由陳嘉慧 （Erica）和周奕瑋（Jarvis）擔任主持，帶大家到日本吃、買、玩。周奕瑋今次找來陳嘉慧做拍檔，她在節目中狂晒流利日文，比起Jarvis有過之而無不及，原來Erica從12歲起就在日本留學，直至讀完大學才返港發展事業，她接受TOPick記者訪問時，分享在當地留學及學習日文的經驗，以及香港、日本兩地讀書的不同之處。

現年26歲的Erica近年備受TVB力捧，少女時代曾赴日本讀書的Erica不但操流利日文，亦非常熟悉當地。她於12歲小學畢業後放暑假期間，隨母親到東京及神奈川縣生活，並於當地私立女校讀書和修讀櫻美林大學學士課程。

日本讀書需要做清潔

Erica受訪時憶起12歲時到日本讀書的經歷，她坦言當時對日文是零認知：「真係日日雞同鴨講咁樣，不過成個環境都係日本人，迫使到自己必須要識日文，咁就學到啦。」

▲ 陳嘉慧非常熟悉當地。

Erica在香港完成小學課程轉到日本留學，比較之下，她覺得香港讀書比較國際化，接觸的事物都比較多元化，而日本讀書自主性會比較強，「日本大多數嘅學校都係會要求學生做清潔」。相對而言，在日本讀書學習到獨立自主，但兩個地方都各有好處。

Erica在讀櫻美林大學前，曾在當地私立女校就讀，學校偏向國際化，除了練得一口流利日文及學習日本文化外，亦多了很多不同的國際化交流。

▲ 陳嘉慧與周奕瑋一同主持旅行節目。

3招學好日文

她日文流利除了是環境逼成外，自身亦十分努力，她分享了3招給想學好日文的讀者，第一不要害羞，「就算講得唔好嘅話都要盡量要嘗試用日文同人溝通」。第二，多點跟日本人交流，不要用母語。第三，多看日本電視節目、聽日文歌。

櫻美林大學

Erica畢業的櫻美林大學是清水安三先生於1946年創辦的一所四年制私立大學，位於東京都町田市。由文理綜合學群及商務管理學群，健康福利學群，藝術文化學群,國際語言文化學群和研究生院構成。在校學生為9000人以上， 其中有很多外國留學生。基於基督教的精神櫻美林學園旨在培養國際型人才。

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記者:陳麗薇