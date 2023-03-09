【親密危機】與男友交歡中途「臉歪嘴斜」　22歲女生險「中風」死

▲ 與男友交歡中途「臉歪嘴斜」，22歲女生險「中風」死。

交歡中途竟然可以出現危機！台灣一名22歲女子與男友進行親密行為時，突然嘴歪臉斜，懷疑是中風先兆，於是被緊急送院。正當翌日以為病情已趨穩定之際，女子雙腳卻突然發黑。經詳細檢查，才發現一切始作俑者，原來是女子心臟藏有一顆約6、7厘米的「黏液瘤」，最終需緊急開刀，才成功挽回一命。

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台灣心臟外科醫生陳沂名在節目《醫師好辣》分享該案例，指該名女病患與男友行房時，突然嘴歪臉斜，於是被送院急救，很快被判斷為急性中風；慶幸送院及時，未有錯過黃金搶救3小時，醫生為女子注射血栓溶解劑後，狀況已大有改善。

正當眾人以為事件告一段落之際，留院翌日，醫生卻再在女子身上發現異況，女子雙腳竟發黑沒知覺，「肚子以下的動脈全部塞住」，懷疑是血管出問題。陳沂名於是為她仔細檢查，最終在女子心臟上，發現有顆約6、7厘米的「黏液瘤」，而且已經存在了一段時間。

陳沂名醫師表示，這顆黏液瘤會隨著心跳上下晃動，才誘發其他病徵，為防再有變故，他決定緊急開刀，將「黏液瘤」挖出，並把堵住女子下半身動脈的血塊清除。事後他曾問該女子是否有發現心臟不正常的問題，女子則回應指運動時會出現胸悶，但當時未有為意，才差點釀成無法挽回的傷害。

心臟黏液瘤

台灣心臟科醫生翁根本，曾表示心臟黏液瘤大多是良性腫瘤，但就像個不定時炸彈。由於心臟黏液瘤質地像啫哩般柔軟，表面大多附鑿血栓，有時也有發炎細胞卡在上面，一旦剝落的話，會隨著血液循環流入腦部血管，就會導致堵塞狀況，故此沒有盡快切除腫瘤的話，恐怕會猝死。

或感胸悶頭暈及呼吸困難

而台灣心臟內科醫生林謂文亦補充，如果有胸悶氣促、呼吸困難或感到頭暈，就有可能是心臟黏液瘤的問題。心臟黏液瘤患者通常沒有先兆，大多是發生心臟衰竭後才會被發現，當腫瘤長大就必須切除，將中風機率減到最低。

中風徵兆

香港腦科學會委員盛斌醫生曾接受TOPick訪問指出，每4至5名中風人士中就有一人曾發生「小中風」，醫學稱為「短暫性腦缺血發作」，主要病徵包括：

1. 臉部不對稱

2. 說話含糊不清

3. 肢體活動能力驟降（偏癱）

病人的小中風徵狀於24小時內完全康復，快則在病發後1小時內已消失，由於徵狀持續的時間很短，有機會被患者忽略。當出現小中風徵狀，患者就要緊急做好預防措施，防範嚴重中風出現。當出現疑似中風徵狀，就須盡快去急症室求醫。

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責任編輯：羅嘉欣