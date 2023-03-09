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《復仇之焰》Son Bee男神女神狗血復仇　《午夜博物館》演技強者大集結

娛樂 13:34 2023/03/09

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

Noppharuj（Son Yuke飾）

大批泰星近日相繼襲港，引證泰劇在香港漸受注目。兩套新泰劇於「黃Viu煲劇平台」，其中泰劇男神女神Son和Bee在《復仇之焰》上演雙向復仇，被視為新一輪泰劇爆劇之選。

《復仇之焰》內，Noppharuj（Son Yuke飾）誓要為父親復仇。

狗血復仇：《復仇之焰》

《復仇之焰》講述Noppharuj（Son Yuke飾）的父親和情婦Ponwalai（Bee Namthip飾）分手後，父親被奪走所有財產而大受打擊，更因突發心臟病發去世。

Noppharuj在爭奪醫院的過程中，打算利用Ponwalai的妹妹Yodthian（Pim Pimprapa飾）展開報復大計，最後卻因為Yodthian的善良，改變了他的想法⋯⋯

提到泰劇男神女神，想必泰劇迷對Son和Bee並不陌生，二人出道多年，累積多部人氣作品，因此在泰劇圈具有一定知名度！今年兩人挾著《復仇之焰》雙雙回歸，並一改昔日的談情說愛，上演泰劇拿手的狗血復仇。

正印一家怒撕小三假面具。

 

奇幻選擇：《午夜博物館》

另一套與《復仇之焰》風格完全不同劇集《午夜博物館》，講述咖啡店店員Dome（Gun Atthaphan飾）面臨閉店窘況。

他在熟客Khatha（Tor Thanapob飾）的建議下，前往一所只在夜間開放的神秘博物館工作。

Dome（Gun Atthaphan飾）受邀到「午夜博物館」工作。

在館內工作的第一晚，Dome誤打誤撞讓「16區」的謎之展品獲得了超自然的覺醒能力！身為博物館老闆的Khatha不得不親自出面解決，眾人也決定合力把展品一一尋回。

童星出身的Gun演技紮實，加上泰國視帝Tor聯合主演，令劇集收獲「演技強者對決」的稱號。《午夜博物館》亦集結了一眾美女演員包括Namtan Tipnaree、Saiparn Apinya等，高顏值組合備受矚目。 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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