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【燃料費調整】中電4月起提供燃料費特別回扣　學者料去年高估今年燃料費升幅

社會 13:41 2023/03/09

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

中電4月起提供燃料費特別回扣，燃料調整費不高於每度電62.8港仙。（資料圖片）

中電及港燈今年電費較去年大幅上調19.8%和45.6%，其中燃料費升至每度電62仙及82.5仙，大增6成及1倍。中電昨表示，為反映早前能源價格回落對電價造成的影響，下月起會從燃料帳撥款，為客戶提供3個月「燃料費特別回扣」，令燃料費不高於每度電62.8仙，料涉款8,000萬至1億元。

有學者指，有機會是中電去年高估今年的燃料費，才有特別回扣，市民「根本唔需要開心，因為都係自己錢。」

中電總裁蔣東強稱，國際油價已由較高位回落，走勢有漸趨穩定迹象，而煤價格近周亦有所下降，兩者若能繼續維持在較低水平，料一段短時間後燃料費將會有所下調，因此提供特別回扣，減輕用戶生活開支。

燃料費以實報實銷方式按月調整，多收的款項會撥入燃料帳，少收就會從燃料帳補回。

中電及港燈3月的燃料費上調至每度電62.8仙及86.4仙。中電指，若4至6月的燃料費高於每度電62.8仙，會從燃料帳提供特別回扣，令燃料費維持62.8仙；若低於62.8仙，則會以該月實際燃料費計算電價。

截至去年底，中電及港燈的燃料帳是負結餘，分別負36.7億及負21.5億元，兩電估算今年達負27億及負13億元，即市民仍有巨額燃料費未償還。

環境及生態局發言人指，就國際燃料價格有所回落，政府年初與兩電會面，明確要求兩電盡快調低燃料收費，中電早前通知政府有關特別回扣。據了解，計入回扣後的燃料賬負結餘（即尚未悉數收回的實際燃料成本），仍較去年電費檢討時中電預期承擔的負結餘為低。

前能源諮詢委員會委員文志森指出，結果反映中電去年有機會高估了今年燃料費升幅，所以才有「回贈」；而燃料帳是市民實報實銷儲落的「錢罌」，「根本唔需要開心，因為都係自己錢。」他指負結餘越多，市民最終亦要「填數」，「即係你碌咗信用卡之後都要找數。」

港燈則表示，已透過不同措施減輕用戶電費負擔，未有相關回扣安排。
 

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記者：黃小冰、吳雋妍

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