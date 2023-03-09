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【燃料費調整】中電4月起提供燃料費特別回扣　燃料調整費不高於每度電62.8港仙

社會 13:41 2023/03/09

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

中電4月起提供燃料費特別回扣，燃料調整費不高於每度電62.8港仙。（資料圖片）

「中華電力」今日（9日）公布，由4月起向所有客戶提供為期3個月的「燃料費特別回扣」，目的是在疫後經濟復蘇之際，進一步減低燃料價格變動對客戶的影響，減輕他們的生活開支。

按照燃料調整費每月自動調整的機制，中華電力在今年3月的燃料調整費為每度電62.8港仙。中華電力將從燃料價格調整條款賬撥出款項，在4月到6月期間，為所有客戶提供「燃料費特別回扣」，使客戶所支付的燃料調整費不高於每度電62.8港仙的水平。

中電指，由於現階段尚未知悉4月至6月的實際燃料調整費，若屆時燃料調整費高於每度電62.8港仙，中華電力將會提供特別回扣，將燃料調整費維持於62.8港仙的水平。若燃料調整費低於每度電62.8港仙，則會採用該月的實際燃料調整費用作計算電價。

中電估計，4月至6月的燃料費特別回扣總額為8,000 萬至1億港元。

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記者：黃穎津

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