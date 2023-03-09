【另類行業】讀完獸醫養豬獲父母支持　美女大學畢業生自爆年薪

▲ 一名大學畢業女生選擇在養豬場工作。

大學畢業生都想找一份理想的工作，如果人工吸引更佳。內地一名女生在大學修讀獸醫學，畢業後卻選擇去非人人能接受的養豬場工作，更獲得父母支持。她每日早上6時就要起來餵豬，到底人工有幾多？她向外界透露了年薪。

最新影片︰

抵得住養豬場臭氣

綜合內地傳媒報道，來自湖南的孫卓現年24歲，大學本科是獸醫學，畢業後在一個養豬場做技術員。近日她分享自己的工作日常，令不少網民認識她，而且被她的女神級樣貌驚艷，不解為何一個大學畢業生，又擁有絕美姿色，竟然會走去養豬，有網民覺得實在太浪費了。

孫卓自小喜歡小動物，高中時修讀理科，生物科成績也比較好，因此她大學畢業後決定去養豬場工作，照顧豬隻也跟她的專業有關。在不少人眼中養豬場一定臭氣沖天，但孫卓指現場通風環境還好，其實沒大眾想像般那麼難聞。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

不過，她初到豬場工作時確實有點不適應，當看到一些大豬時，她會感到害怕，只是後來接觸多了，就慢慢習慣。她每日早上6時起來給豬隻餵飼料、餵水，診斷牠們的健康狀況，注意他們有否染病，通常下午4、5時才放工。

家人讚工作穩定

一個弱質女子在豬場工作，家人會否擔心呢？孫卓卻稱，父母支持她的工作，覺得這個職業又好又穩定，她也覺得養豬頗有意思。每次有豬隻生病，她也會很焦慮，可能晚上還要去豬場走一圈，觀察一下牠們的情況才安心。

養豬場的工資一般按學歷和技術而定，孫卓透露自己的年薪約10萬人民幣（約11萬港元），每年根據生產業績及豬價給予獎金，技術性較強的人工較高。她認為現在養豬的年輕人愈來愈多，不是上了年紀才從事這個行業。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳