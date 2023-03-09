  • 26°C
香港時間 : 2023309日 (週四) 14:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明星扮靚】孫慧雪曾過度減肥上圍變A Cup　雪雪分享升Cup心得【多圖】

娛樂 14:23 2023/03/09

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

現年40歲的孫慧雪（雪雪）在2016年被經營木材生意的圈外丈夫「私有化」，翌年7月誕下兒子Riley。在今年1月，雪雪宣布懷有第二胎將再做媽媽。

已為人母的雪雪，憑甜美樣子、白滑肌膚以及豐滿身材令她魅力不減反增，至今依然是很多宅男的女神外，亦得到不少廣告客戶垂青，近日便一再添食再為美胸產品任代言人，更以超deep V晚裝裙拍新一輯廣告。

孫慧雪為美胸產品拍廣告。

雪雪宣布懷第二胎後，在社交網內紀錄今次懷孕的心情，挺著巨肚表示受到腺肌症及腺肌瘤影響做二寶媽不容易，又與大家分享陀B心得，鼓勵到不少準備懷孕的媽媽及準媽媽，有網友大讚她勇敢之餘，亦有網友讚她駐顏有術、身材更不似為人母，氹得雪雪十分開心。

有網民更留言，請教雪雪的凍齡和豐胸秘技，她透露雖然在廣告拍攝時未有身孕，但因在懷孕前已開始做產前胸部護理，促進乳腺發展，即使現正懷孕期間，仍有繼續療程，有助胸部血液循環，待產後親身餵BB時有助上奶，避免乳腺阻塞等問題出現。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

大方的雪雪更稱：「我今年40歲啦！想同大家講胸部保養對女人嚟講，真係好重要！只要未去到更年期，無論咩年紀都可以豐胸。」她又在IG story分享平日喜歡自製新鮮蔬果沙律作主餐，以保持皮膚健康和彈性。

雪雪更坦言現時的豐滿上圍並非得天獨厚，而是經過後天不斷努力才擁有：「當年讀大學，因為減肥，令上圍變成A cup，搞到好難搵衫著，於是周圍搵唔同嘅豐胸方法，當時我每日堅持飲一杯木瓜奶同豆漿，持之以恆下，上圍變返B cup，之後再找專業日瑩專業美胸幫手，頓變成現時嘅C cup。」

最新影片推介：連詩雅專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】連詩雅揭與陳家樂相處甜蜜事　Shiga：給我一生的承諾是件很感動的事

另外，雪雪再度懷孕，直言體能不及從前，可能因同時要照顧兒子Riley，令她身心俱疲，在懷孕初期動不動就暈嘔，就連丈夫都覺她比上一胎整個孕期辛苦。

因此，雪雪老公即使有人群恐懼同社交障礙，日前仍陪伴她出席電影首映禮兼追星，感動到雪雪出Post留言多謝丈夫：「首映有好多記者朋友想同佢做訪問；多謝老公雖然有人羣恐懼同社交障礙都陪我做訪問，當傳媒朋友叫佢隻手放喺我個肚度合照嘅時候，我摸到佢隻手凍晒，仲出手汗！多謝您仍然陪我，元宵節快樂。」

有貼心「神隊友」常在身邊陪伴，難怪雪雪可以家庭、事業都兩得意。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【圈中靚媽】孫慧雪晒巨肚拍攝大肚寫真照　上圍再度升Cup勁養眼
14:03 2023/03/04
【圈中靚媽】孫慧雪晒巨肚拍攝大肚寫真照　上圍再度升Cup勁養眼
【明星扮靚】靚媽孫慧雪水著派福利　飲食+按摩令A cup上圍塑造至33C
17:32 2022/07/10
【明星扮靚】靚媽孫慧雪水著派福利　飲食+按摩令A cup上圍塑造至33C
【自然系女子旅行】林襄空降J2打頭陣出場　張雅涵黃上晏帶浸溫泉做瑜伽【多圖】
17:18 2023/01/16
【自然系女子旅行】林襄空降J2打頭陣出場　張雅涵黃上晏帶浸溫泉做瑜伽【多圖】
【自然系女子旅行】張雅涵晒21吋小蠻腰　Kimi＋暉哥派福利俘虜觀眾【多圖】
17:14 2023/01/24
【自然系女子旅行】張雅涵晒21吋小蠻腰　Kimi＋暉哥派福利俘虜觀眾【多圖】
【自然系女子旅行】港女與音樂系女神玩越野車　林映暉黃上晏齊陽明山浸溫泉【多圖】
16:49 2023/02/02
【自然系女子旅行】港女與音樂系女神玩越野車　林映暉黃上晏齊陽明山浸溫泉【多圖】

你可能感興趣

【圈中靚媽】孫慧雪晒巨肚拍攝大肚寫真照　上圍再度升Cup勁養眼
14:03 2023/03/04
【圈中靚媽】孫慧雪晒巨肚拍攝大肚寫真照　上圍再度升Cup勁養眼
【明星扮靚】靚媽孫慧雪水著派福利　飲食+按摩令A cup上圍塑造至33C
17:32 2022/07/10
【明星扮靚】靚媽孫慧雪水著派福利　飲食+按摩令A cup上圍塑造至33C
【自然系女子旅行】林襄空降J2打頭陣出場　張雅涵黃上晏帶浸溫泉做瑜伽【多圖】
17:18 2023/01/16
【自然系女子旅行】林襄空降J2打頭陣出場　張雅涵黃上晏帶浸溫泉做瑜伽【多圖】
孫慧雪 娛樂人物職業 演員 健康問題 開心速遞 電視劇 TVB 夫妻之道

最高瀏覽

【香港先生】與「鞋王三奶」不倫戀後退出娛圈　黃長發娶捷克妻誕子打三份工養家
14:19 2023/03/06
【香港先生】與「鞋王三奶」不倫戀後退出娛圈　黃長發娶捷克妻誕子打三份工養家
【癌症殺手】肝癌婦拒化療早晚空腹在家飲一物　半年後3.5cm腫瘤奇蹟消失
11:41 2023/03/07
【癌症殺手】肝癌婦拒化療早晚空腹在家飲一物　半年後3.5cm腫瘤奇蹟消失
【瘋狂播種】隱形富豪專找高智商靚女傳宗接代 家中20個兒子曝光
11:45 2023/03/08
【瘋狂播種】隱形富豪專找高智商靚女傳宗接代 家中20個兒子曝光