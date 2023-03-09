【洗黑錢】三男一女涉借朋友戶口洗黑錢被捕　涉款223萬

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警方指，一名26歲男子昨（7日）報案指自己銀行戶口內有不尋常交易。

經調查後，警方昨日以涉嫌洗黑錢拘捕該名26歲姓陳男子、其姓梁朋友、一名27歲姓潘男子和一名姓李24歲女子。

警方指，相信該名男子早前獲其朋友邀請免費入住酒店，期間曾把銀行戶口資料等交予他人。後來其銀行戶口懷疑涉及10宗發生在2月網上騙案，涉及約71萬。

經進一步調查後，警方相信姓潘男子及姓李女子為登記酒店者，兩者銀行戶口懷疑共涉及20宗2月至3月發生的網上騙案，分別涉及約124萬及約24萬。行動中檢獲4張銀行卡及3部手提電話。案件仍在調查中，警方不排除更多人被捕。

所有人均獲准保釋，4月中報到。

警方呼籲市民，切勿貪圖「搵快錢」而開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。警方重申，「串謀詐騙」是嚴重罪行，一經定罪最高可處監禁14年。

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記者：李梓𨭎