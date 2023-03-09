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【減肥修身】38歲台女星為減肥　一日吞45顆減肥藥送院

健康 14:33 2023/03/09

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

38歲台灣女星為減肥，試過一日吞45顆減肥藥要送院。

明星要維持幕前形象，總是要保持纖瘦身材。一名台灣女藝人曾分享，自己的體重達60公斤（132磅），嘗試過各種減肥偏方，甚至一天猛吞45粒減肥藥，需入急症接受治療。最終，她悟出一個最適合自己的減肥方法，就是「少食多運動」。

最新影片：

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【活得健康啲】30過後體重急增轉行健身教練　中女逆襲靚媽懷孕8個月肥胎不肥人

據台灣節目《醫師好辣》，現年38歲的女藝人「蘿莉塔」（本名「李晨菲」）雖然體型纖瘦，但她在西班牙讀書期間，體重曾達60公斤，令她返台時決心減肥，並嘗試過各式各樣的減肥方法，包括飲「巫婆湯」、食減肥藥、針灸通電等，但都沒有效用。

之後，她她去了一間非常有名氣的中醫診所，買了要價3,500元台幣的減肥膠囊，一餐就吞15顆膠囊狀藥丸，全日共吞45粒，結果食到第3天，她就到醫院急症室求醫，最終靠著少食、多運動和戴牙套，才得以成功瘦身。

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責任編輯：羅嘉欣

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