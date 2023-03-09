何超儀監製電影大馬首映　出席8場宣傳活動行到腳腫

▲ 何超儀宣傳主演兼監製作品《Edge of the world》

由何超儀主演，並由她與丈夫陳子聰齊監製的電影《Edge of the world》，找來荷里活影星Jonathan Rhys Myers任主角，飾演英國探險家James Brooke，電影中以他開發馬來西亞沙勞越作為背景，超儀則演其前女友、天地會女首領Madam Lin。

該電影在大馬全國近50間戲院公映，為貼合當地文化現時電影改名為《Rajah》，此外超儀特別親赴大馬的沙勞越、吉隆坡及檳城出席一連串的首映及謝票活動。

當地政府大力支持

由於當時拍攝得到當地政府大力支持，允許在沙勞越取景，故超儀為表謝意，此行首站先到當地出席宣傳活動及謝票，值得一提是沙勞是首次有荷里活電影在當地取景，因此非常重視何超儀闊別4年重臨，眾政府官員也到場支持。

為此超儀表示：「我係來做親善大使，當日我們在此拍攝，當地政府十分支持，給了我們很大的協助，他們不是畀面我，而是畀面這部電影，因為這部電影正是講述他們⺠族的歷史故事。我只是很幸運地來叨光，真心覺得唔好意思。」

何超儀赴大馬宣傳

由於行程繁忙，超儀落機一日內出席8場宣傳活動，令到穿着高跟鞋疾走的超儀雙腳變得腫痛，為此她進商場內購買波鞋，一進店便看中了一對波鞋，店主告訴她那是二手珍藏版。

不過只見超儀一邊揉着腳，一邊喊着：「唔理啦，照着啊。」

最後她就買了其他鞋款，正打算付錢離去時，才發現自己沒有帶銀包，結果要勞煩當地工作人員代為付款。

期間店主要求合照，超儀就一臉尷尬頻向店主及工作人員致歉，並自嘲笑說：「我都有今日啦。」

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