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【停電索償】屯天大停電致冰箱食物變壞　巿民入稟向中電申索逾6500元

社會 15:02 2023/03/09

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

22年6月朗屏中電電纜橋爆炸起火，引致屯門、天水圍及元朗多地停電，有市民向中電索償。（資料圖片）

2022年6月朗屏中電電纜橋爆炸起火，引致屯門、天水圍及元朗多地停電，10多萬戶居民受到影響。有市民稱事件導致冰箱內的食物變壞，遂入稟向中電申索逾6,500元。中電一方今（9日）於小額錢債審裁處申請剔除申索，指涉案包括10樽1.5公升鮮奶，但欠證據證明，稱對方無理纏繞；案件押後於3月23日宣判。

申索人為Lo Po Sang，答辯人為中華電力有限公司。申索書指，2022年6月21日，中電公司沒有在合理的時間恢復供電。大約15小時的停電，令申索人所購買及放入冰箱的食品造成不可逆轉的損失。

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申索書另附有食品價格估計表，當中列有10支1.5公升鮮奶、7盒500毫升雪糕，以及22個蘋果等，總值6559.3元。

中華電力一方今於庭上稱本案申索屬無理纏繞，欠缺合理訴訟理由，申請剔除案件，又指申索人沒有提供證據證明食物因停電變壞，反駁以一般12日保鮮期而言，申索人需於每3日喝掉2樽鮮奶，才能飲光變壞的10樽1.5公升鮮奶。

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記者：梁錦麟

罪案 中電 屯門 元朗 天水圍

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