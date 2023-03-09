【離婚代價】離婚女子做家庭主婦25年 法院判前夫支付166萬最低工資

很多女子婚後為照顧家庭放棄事業，所以夫婦離婚，妻子有權向丈夫追討贍養費。近日西班牙法院命令一名離婚男子，依據他與前妻婚姻關係存續期間的最低工資，支付對方20萬歐元(約166萬港元)，作為妻子25年來無償家務勞動的報酬。太太對於這筆賠償金直言︰「受之無愧」，因為這筆款項只是以最低工資計算。

綜合外媒報道，在西班牙南部安達魯西亞自治區法院的裁定文件副本中，離婚男子被勒令支付前妻共20.4萬4元，這個金額是依據兩人婚姻期間的年度最低工資計算而來。因為之前兩人的婚姻是任何一方賺取的財產只屬於自己，所以妻子無法取得婚後丈夫所賺取的任何財富，法院才有此判決。

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裁定書指出，這名妻子自從結婚以來全心投入於家庭「相當於在這個家裏工作，她要照顧整個家和家人及所有相關事務。」法律文件列出她在1995年6月到2020年12月間每年應得收入的明細。此外，法院也命令男方每月支付兩個女兒的育兒金給前妻。兩人育有2個女兒，一個未成年，另一個已滿18歲。

這名未具名女子告訴卡迪納塞廣播電台，婚後丈夫不想讓她出門上班，只讓她在他經營的健身房工作，負責處理「公關」 事務並「擔任監督人員」，女子又稱︰「我完全專注投入家務、照顧丈夫和這間屋子」 她說前夫讓她承擔做家務的特定角色，忙碌程度讓她「不太能做其他事情」 。她還說法院判決讓她「非常高興」及「受之無愧」。

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