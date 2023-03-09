【維園花展】花卉展明起舉行　票選最心儀花圃有機會獲機票

▲ 今年花展的主題花是繡球花，以「繡麗綻放、幸福滿載」為主題。（林宇翔攝）

闊別3年的維園花卉展今年復辦，將在明起一連十日舉行，會展出約40萬株花卉。今年花展的主題花是繡球花，並以「繡麗綻放、幸福滿載」為主題，亮點除有多個鮮豔奪目的園景擺設、燈光音樂匯演、毛地黃花海等打卡位外，還有「至like園圃」投票活動，參與者有機會獲自選目的地來回機票。

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花展會展出40萬株花卉，包括4萬株繡球花，特色景點之一是鮮豔奪目的立體繡球花花牆和花圃，花圃有逾1200盤繡球花，而花牆則有8朵由不同植物鑲嵌成的巨型繡球花，其中一朵直徑更逾兩米。

今年除繼續有深受市民歡迎的鬱金香花海外，中央大草坪也設有多個打卡位，包括繡球花庭園，以及由1.5萬株毛地黃組成的毛地黃花海，主辦方亦在中央草坪設置不同燈光裝置，一到晚上毛地黃也會「變色」。

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而在花展會長中軸線亦有以春、夏、秋、冬為主題的花壇，市民分別可以找到由鮮花堆砌而成的巨型南瓜屋、楓樹、八爪魚、海馬、鯨魚及鴨子等，花壇風格截然不同，各具特色。

場內另一特色景點則是特色繡球花及食用植物花園，園內展出多種特色繡花球，包括有蕾絲形及球形等，花色亦非常豐富，除單色、雙色，亦有漸變色品種，除此之外亦有有繡花球砌成的繡花球瀑布，以及以數千朵蝴蝶蘭拼揍成的蘭花隧道。

花展亦會在每晚7時30分及8時30分上映的燈光音樂匯演，會場的園林造景結合燈光效果及音樂，在夜幕下可有另一番景象。

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今年18區園圃定位面積也較去年增約80%，值得留意的是，參與「至like園圃」投票選舉，除可獲精美紀念品，也有機會獲自選目的地的來回機票，共有4張。市民除可透過會場提供的二維碼投票外，也可於網上參與投票，投票次數不限，投越多得獎機會越大。

康文署助理署長（康樂事務）陸智剛預計，花展時隔3年舉行實體展，再加上逐漸復常，市民會踴躍參與，相信入場人數會與2019年的63萬人相若。他又指，今年有250個機構參與，數量較以前的約290個少，主要是受疫情影響，尤其本港最近才復常，不少展商趕不及參展。

花展入場費為14元，兒童、學生、長者及殘疾人士可享半價優惠，其中長者、殘疾人士及其照顧者更可在周一至五免費入場。

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記者：黃小冰