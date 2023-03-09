【醫療新技術】中大首創以機械人為癌症肺轉移病人進行無創手術　病人可即日出院　

▲ 中大團隊首創以機械人輔助進行手術切除肺腫瘤。(梁偉榮攝)

中大團隊公布，完成全球第一宗以機械人輔助治療肺轉移的手術，以無創性手術移除病人的肺轉移腫瘤，病人可以於手術後24小時內出院。圑隊表示，2022年年底起，已經為3位病人進行微波消融，治理6個肺轉移組織，目標於全球完成145宗。

身體不同部位的惡性腫瘤常會轉移到肺部，但傳統的手術方式切除肺轉移腫瘤，很大機會造成手術創傷並會連帶腫瘤附近健康肺組織一併切除，進而影響患者肺功能。中大醫學院團隊首次引入「機械人輔助支氣管鏡系統」，利用實時光學影像和電磁定位，於狹窄而複雜的氣管進行導航。

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中大醫學院外科學系心胸外科名譽臨床助理教授劉穎虹表示，經訓練的醫生透過操作控制台，遙距操控機械臂上的支氣管鏡，便能準確地驅動到肺部的目標位置。機械人系統可以保持儀器在氣管內的穩定性，提高病變組織定位的效率和準確性。

中大醫學院外科學系心胸外科教授吳士衡則補充，晚期癌症患者通常會有多個肺轉移病灶分布於左右肺。傳統手術需要切除散落於兩邊肺的多個部位，可能會嚴重影響患者的肺功能，甚至因為患者的身體需時復元而延遲化療。但利用新技術後，機械人輔助支氣管鏡到達肺轉移腫瘤位置後，釋放微波能量以破壞病變組織，不損傷任何健康的肺部組織及病人正常肺功能，手術結束後病人可24小時內出院。

團隊指，目前來講實施該手術最理想的腫瘤尺寸介乎2至2.5cm，該尺寸能令醫生準確地將導管放置在腫瘤兩側，並以重疊的方式消融它；而尺寸愈大，手術的挑戰愈大。而腫瘤的位置亦十分重要，吳表示，如果腫瘤靠近主動脈，手術過程中微波產生的熱量有機會對重要器官產生潛在傷害，因此通常會選擇位於肺的中部和外側三分之一處的腫瘤進行手術。

團隊利用相關技術，已經為3位病人進行微波消融，治理六個肺轉移組織，分別為兩名腸胃癌轉移的病人、以及1名骨癌病人。技術現時正處於臨床研究階段，目標於全球完成145宗。

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記者：解青羽