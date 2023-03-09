【65：絕境逃生】《無聲絕境》主創炮製　驚慄懸疑動作冒險共冶一爐

▲ 《65：絕境逃生》

荷里活電影《65：絕境逃生》（65）由史葛碧克（Scott Beck）及拜仁活士（Bryan Woods）任導演及編劇，找來《蜘蛛俠》（Spider-man）系列、《鬼玩人》（The Evil Dead II）導演森温美（Sam Raimi）當監製。

拜仁活士形容森温美充滿無窮創意，而森温美在拍攝期間亦予了很多建議，令電影在營造氣氛上更靈活多變，史葛碧克笑言自己像上了一課大師班。

▲ 《65：絕境逃生》

《無聲絕境》二人組

史葛碧克及拜仁活士正是2018年大熱作《無聲絕境》（A Quiet Place）的原創故事和劇本創作人，今次他們把拍《無聲絕境》時的理念套用到電影中，也就是「眼未見才是重點」。

史葛碧克表示：「我想將驚慄、懸疑、動作、冒險共冶一爐，希望帶給觀眾一個極致的電影體驗。」

因此電影在特效、音效和設定危機時都特別注重其他感官的刺激，例如將所有恐龍在畫面上「隱藏」到最後一刻才讓牠們現身，利用光暗反差、控制影子的位置，讓恐龍成為暗影潛行高手，也讓觀眾每次看到昏暗畫面都有一種緊張感。

▲ 《65：絕境逃生》

將角色情感脆弱展現



提到男主角阿當戴華（Adam Driver），拜仁活士指對方是不二之選：「米斯是一個很有層次的角色，總是帶著悲痛，而阿當戴華看到劇本都對這個角色充滿興趣，因為米斯的對白很少，要把情感傳遞給觀眾，這很有挑戰性。」

拜仁活士表示阿當戴華能將角色情感脆弱的一面展現出來，同時也能駕馭到角色對槍械的靈活應用和悍戰的一面，把米斯這個角色完美呈現。

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