【青春期】吳鎮宇14歲仔自嘲「很難看」　Feynman返學曾被同學一拳打臉

▲ 吳鎮宇的14歲兒子近日連發9張近照，但自嘲現在「很難看」。

61歲金馬影帝吳鎮宇與新加坡女演員王麗萍結婚21年，育有14歲兒子吳費曼（Feynman）。吳鎮宇在Feynman 5歲時，曾帶他參加內地綜藝節目《爸爸去哪兒2》，大受網民歡迎，他更開設微博與網民交流，最近他在微博上載9張近照，卻留言自嘲現在樣子很難看。

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Feynman的微博有超過92萬人追蹤，多過不少藝人。日前他連出9張新照片後，竟反問網民︰「你們到底是怎麼找到我的照片的，我發也沒發過。還有那是幾個月前的要看就要看現在的，『雖然還是很難看』。」

從相片中可見，14歲正值青春期的Feynman暴風成長，已經高過媽媽，身形和臉形都胖了不少，看來沒有自信。網民紛紛留言鼓勵他，「不難看寶寶，健康就好啦」、「自信點，不難看，畢竟底子在呢」、「別再熬夜了，黑眼圈太重了」等。Feynman亦有回覆網民道︰「我圖8是剛剛拍的，然後也不太想露臉，可是現在這個情況這樣迫不得已。」

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串爆爸爸是最佳陪跑影帝

Feynman在微博不時語出驚人，去年吳鎮宇失落金像獎影帝，Feynman曾串爆爸爸是最佳陪跑，又愛發爸爸的黑圖，可見兩父子相當玩得。吳鎮宇曾接受陳慧珊主持的節目《放學後》訪問，當中提到教仔心得，鎮宇謹記了媽媽的教誨︰「千萬不要欺負人，也不能讓別人欺負。」啟發了他教仔都要秉承這個做人的原則。

▲ 差不多與爸爸平頭。（微博圖片）

教仔在學校要保護自己

就讀新加坡國際學校（香港）的Feynman有次被鎮宇發現臉上有瘀青，鎮宇帶點開心地問他︰「是不是跟人打架？還是被人打？」，他內心覺得這就對了，每一個人都要經歷這些事情，例如跌倒，「尤其是男孩子，更是要有經歷。」

後來他得悉兒子在學校被同學騷擾，他還擊時被該同學一拳打臉，他就跟兒子說︰「那你以後知道，再發生同樣事情，就要保護自己的臉了。我認為在學校，那是每天都見到的人，無論如何都要處理，這種騷擾的事定會發生，像他這個年紀，要學懂保護自己。」

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新加坡國際學校雲集星二代

由於鎮宇太太王麗萍是新加坡人，故安排兒子入讀新加坡國際學校（香港），方便將來送兒子往新加坡或其他國家海外升學。該校以簡體字教中文，亦有不少學中文的機會，故此Feynman都以簡體字與網民交流。

該校的教育制度相對其他國際學校嚴格，故吸引不少星爸媽報讀，包括陳豪與陳茵媺的子女、趙薇的女兒小四月、姚瑩瑩的兒子Evan、任達華和琦琦的女兒任晴佳、任賢齊一對子女Rati和Cody等。

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責任編輯︰王明芳