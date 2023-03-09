【中醫藥發展】民建聯倡公立醫院設中醫部　醫管局管治架構內增中醫代表

▲ 民建聯倡公立醫院設中醫部。（民建聯供圖）

《財政預算案》提出向中醫藥發展基金注資5億元，助力本地中醫藥發展。民建聯今公布「香港中醫藥發展政策」倡議書，提出17項建議，包括建議在公立醫院設立中醫部，分擔香港整體醫療壓力。

談到目前中醫的發展問題，立法會議員梁熙指出，歷屆政府均無明確訂立中醫藥服務發展的願景和定位；公營中醫服務供應量有限，而服務收費亦較西醫服務昂貴；只有少數病人能夠參加中西醫協作計劃等，均窒礙香港中醫藥服務的發展。

針對中醫藥服務架構問題，香港註冊中醫學會會長、立法會議員陳永光表示，現時屬諮詢架構的「中醫中藥發展委員會」，不論權責，及可動用的財政資源都有限，建議升格為「香港中醫中藥發展局」，又倡議在醫管局機構管治架構內增設中醫代表，參與局內的機構管治工作。他又建議，應檢視中醫藥條例和輔助醫療業條例，賦權中醫與其他醫療專業可以互相轉介病人進行治療，提升中醫治療成效。

民建聯又指，應盡快就中醫護理人才，進行人力規劃和專業發展策略檢討，並於中小學開展中醫藥公眾教育及宣傳工作。

被問到中醫人手是否不足，會否引入內地中醫師，陳永光則指本港中醫師人手非常充裕，但目前香港整體醫療人手不足，若在公立醫院設立中醫部，便可分流公院門診壓力。

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責任編輯：趙居逸