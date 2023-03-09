【大灣區就業】大灣區青年基金撥千萬推港青灣區交流　料逾１萬人受惠

▲ 大灣區共同家園青年公益基金將投放超過港幣1,200萬元，支持香港青年到大灣區各個城市了解最新發展。（大灣區共同家園青年公益基金提供）

大灣區共同家園青年公益基金公佈，將於本年內投放超過港幣1,200萬元，透過多元化交流項目，支持香港青年到大灣區各個城市了解最新發展，預計受惠人數超過10,000人。基金支持的重點項目包括「粵歷交流計劃」、「灣行者」交流計劃、「實幫你」實習及就業計劃、「築願計劃」、「創明天獎學金」大灣區體驗之旅、「灣區啟航–金融才俊計劃2023」、YO PLACE會員「灣區周圍WALK」、香港高中學生大灣區內地大學參觀計劃、團體合作交流及實習資助計劃等，支持他們在升學、就業及創業上在灣區尋找機遇，在更廣闊的舞台上一展抱負。

基金推出「2023粵歷交流計劃」，透過資助香港青年服務機構或辦學團體，於大灣區內開展交流活動。提高香港青年對大灣區的科技創新發展、學術文化、經濟及民生等多方面的了解，促進大灣區內年輕人的互相交流及學習。第一批申請已經截止，反應熱烈，基金目前正在審批，稍後亦會開放第二期申請，預計逾4,000人受惠。大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光先生表示，兩地全面通關後，基金會積極支持及鼓勵香港青年到大灣區內地城市親身體驗，促進青年於灣區作廣泛交往，全面交流，深度交融，了解當地的最新發展及文化生活，讓更多青年把握灣區機遇，融入國家發展大局。

為滿足喜歡自由行的香港青年，「灣行者」- 交流計劃鼓勵香港青年以小組形式，自主策劃三日兩夜的旅程，前往灣區內地城市進行交流，認識當地文化、歷史、風土人情和生活面貌。成功獲批的申請者，在完成計劃及提交文件後，每人可獲資助港幣1,000元，資助名額共1,000個。此外，基金YO PLACE自本月開始會不斷為會員舉辦「灣區周圍WALK」活動，前往大灣區不同城市參觀和交流，首團80人將於３月24日出發，前往被喻為「中國矽谷」的深圳前海，參觀前海深港現代服務業合作區、創業中心和科創企業等，全年預計逾500人受惠。會員可繼續留意相關訊息登記參加。

基金亦透過2023「灣區新活新里程」計劃，提供其他多元化資助。其中「實幫你」- 實習及就業計劃，鼓勵香港青年前往大灣區內地城市實習或工作，開展事業新里程。另外，「升學易」計劃亦為往灣區內地升學的香港青年提供資助，以上兩個計劃的津貼每人為港幣1000元，名額各1,000個，先到先得。「創明天獎學金」則會為品學兼優，以及熱心服務社會的得奬者及申請者，在今年暑假期間舉辦「大灣區城市體驗之旅」，透過安排學生考察大灣區各個內地城市，走訪不同的企業、高校、創科基地及文化藝術中心，讓其了解當地的發展，促進兩地青年交流，預計將有100人參加。

基金亦將與財經事務及庫務局和深圳市地方金融監督管理局合辦「2023灣區啟航–金融才俊計劃」，為50名修讀商業及金融相關學士學位課程的本地大學生，提供深圳實習工作的機會，以及大灣區體驗之旅，讓其了解當地金融業最新發展，並累積工作經驗，開拓未來人生路向。此外，基金將與香港浸會大學事業策劃中心合辦「2023暑假深圳實習計劃，讓30位香港大學生了解大灣區最新發展和機遇，鼓勵他們到大灣區工作及發展事業。

由於香港前往大灣區內地城市升讀大學的學生持續增多，其中中醫、工程等學科都深受香港學生歡迎，基金將透過大灣區內地大學參觀計劃，帶領香港的高中學生前往灣區內地城市的熱門大學包括中山大學、暨南大學、廣州中醫藥大學等參觀交流，加深了解，預計全年500名學生受惠。至於「2023-24築願計劃」，旨在透過資助香港青年服務機構舉辦多元培訓項目，幫助香港青少年在學業實習、交流、就業及創業方面的多元發展，提升他們的自身價值。申請由即日起，至3月底止，預計逾400人受惠。

此外，基金透過團體合作交流及實習資助計劃，與不同友好機構及旅行社合作，就多元化主題如經濟、創科、體育、文藝等組織香港青少年赴大灣區內地城市進行交流活動。預計全年受惠2,000人。

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責任編輯：吳穎嵛