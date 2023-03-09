【隱形戰隊】劉穎鏇地獄式特訓修塑造蜜桃臀　劉佩玥泳裝展白滑肌膚【多圖】

TVB劇《隱形戰隊》內，劉佩玥（Moon）與劉穎鏇（Tiffany）在劇中不時騷fit爆身段，而劉穎鏇為此劇操出女性10%極限體脂及蜜桃臀練成「最強Body 2.0」。

Tiffany不但腰前馬甲線清晰可見，腰肢零贅肉，臀部更由「平地升呢」至「蜜桃臀」，展示為時超過數個月的地獄式特訓亮麗成果。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

劉穎鏇出水芙蓉

明晚（3月10日）播出的《隱形戰隊》，萬眾期待的Tiffany水著派福利畫面將隆重登場，據官方發布的預熱宣傳照，一身「彩虹戰衣」的Tiffany，以出水芙蓉姿態出場，其中一張從未曝光的全新濕身水著照，除Tiffany身上面的水珠，其身後的水花背景及一頭飄逸的秀髮，性感指數飆升。

而在另一輯照片中，Tiffany婀娜多姿的上水背影亦相當吸睛，「最強Body」明顯Level Up。除身形殺食，Tiffany的表情亦相當可愛嬌俏，魅力指數爆燈。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

Moon騷修長美腿

至於肩負「誘惑擔當」的Moon，則身穿粉紅色斜肩設計一件頭泳衣登場，除突顯白晳肌膚，一雙修長美腿亦是相當屈機，明晚一集絕對不容錯過。

談到萬眾期待的泳衣場口，Tiffany首先想到的是拍攝當日早上「唔敢食嘢」：「我練咗啲腹肌都好想出到，但嗰排開工都開得密冇特別抽到時間再操好啲，所以只能朝早唔食嘢淨係飲齋啡去keep。

好姊妹互相取暖

其實我哋拍嗰個泳池因為畀個屋苑遮住咗啲太陽，所以我記得拍嗰日係超級凍，我每次落水都好似入咗冰水咁。最慘係我又怕凍啦，嗰日落到水當然超凍，但唔落水企喺度其實都係凍。」

Moon指拍攝當日除沒陽光還很大風，而她全程亦最擔心Tiffany：「我哋鏡頭前面可能好靚啦，但其實暗椏底係起晒雞皮，所以我哋兩個就互相幫大家取暖，例如阿Tiff落咗水或者上水，我就會好緊張畀條毛巾佢，或者問佢凍唔凍、要唔要飲熱水。都好彩有Tiff陪我，都拍得幾開心嘅，因為拍攝場地好多人，又好好玩。」

阿Moon笑指，自己所穿的一件頭泳衣亦相當蝦人著，故此拍攝當日亦有刻意減少食量，並笑言拍畢後有相約Tiffany吃大餐慶祝。

半工讀完成學業

其實現年25歲的劉穎鏇公認身材出眾，她於2016年參加香港小姐競選時已受注目，結果勇奪亞軍更同時獲「最上鏡小姐」及「現場最受歡迎佳麗獎」三個獎項。

有外表也智慧，她本在加州大學河濱分校修讀工商管理系，為演藝事業放棄面授課程，決定留港發展，改讀以網課形式的亞利桑那州立大學（Arizona State University）的工商管理系，事業、學業兩兼顧，終在2020年12月畢業，成功獲得學士學位。

從小在美國長大的劉穎鏇，鬼妹仔不懂書寫中文，初入行在中文劇本上用拼音學習，幸好從小父被親強迫講廣東話，有一定的基礎，苦練多年後終於大有進步。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R