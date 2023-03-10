【取消口罩令】心理學研究揭戴口罩變靚原理　1款口罩最有效提升顔值

口罩令取消後，不少人仍選擇戴上口罩，有一部分原因是出自「容貌焦慮」。原來，「戴口罩」會變靚是確有其事。

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曾有網民指，在電視節目上看到的女嘉賓，明明戴著口罩時看上去很漂亮，但一脫罩顔值卻很一般，令網民直言是口罩「誤導了審美觀」。究竟為何會出現這種誤差？英國卡迪夫大學心理學院在去年發表一份研究報告指出，無論男或女性，在戴上口罩後都會被認為更好看。臉部研究專家路易斯認為，原因是口罩遮擋了人的下半臉，使人們注意力轉移至上半臉的眼睛上，大腦再自動填補缺失的空白，經誇大的想象力影響，令被擋住的人臉整體看上去更符合審美。

1款口罩最有效提高顔值

市面上衆多款式口罩中，被認為最具吸引力的是醫療口罩。有參與研究的民衆表示，口罩吸引力能被分為3種層次，例如戴布口罩比不戴口罩更吸引、戴醫療口罩又比戴布口罩更具吸引力。專家分析，有可能因疫情下，民衆對戴醫療口罩的醫護人員產生信賴感，因此將情感投移到醫療口罩上。

變身「口罩美女」提升自信

口罩帶來的審美錯覺，也讓一些本對自身外表沒自信的人獲得安全感。有台灣網民表示，曾在兼職期間戴著口罩，就遇到生平第一次搭訕自己的客人，稱讚她「眼睛很漂亮」，令她不僅認為口罩幫助自己提升了顔值。也有向來習慣戴口罩遮擋不優越外貌的學生坦言，疫情下人人戴口罩，自己不再是異類，反倒覺得解脫，甚至不希望有卸下口罩的一天。

不過，長期戴口罩也會造成皮膚問題。有任職化妝品專櫃的工作人員表示，疫情下許多人習慣了不搽唇膏，也忽略了臉部保養，一旦脫下口罩便會露出許多臉部瑕疵，因此想要無口罩仍明艷動人，就要重新開始重視保養。

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責任編輯：羅嘉欣