【水痘傳染】姊弟曾打疫苗仍生水痘痕癢難耐　求醫揭被生蛇嫲嫲傳染【附疫苗資訊】

▲ 台灣有一對小姊弟曾打疫苗仍生水痘，原因是被嫲嫲傳染。

水痘屬於急性傳染病，傳染性極高，雖然在政府提供的免費疫苗接種計劃中，已涵蓋水痘疫苗，但家長切勿掉以輕心，以為小朋友就不會生水痘。台灣兒科醫生分享案例，有一對小姊弟來看醫生，發現身上出疹就是水痘，而感染源頭相信是來自生蛇的嫲嫲，嫲嫲將帶狀疱疹病毒傳染給孫仔女。

台灣兒科醫生歐淑娟在網站及facebook專頁「兒科女醫艾蜜莉-歐淑娟醫師」分享兒童患水痘的案例，正值初春，有位嫲嫲帶同2位孫仔女來看醫生，孫仔女是一對姊弟，嫲嫲表示他們放假外出玩，回來之後身上長了一些會癢的疹子，以為是蚊叮蟲咬擦藥膏，但疹子愈生愈多，小朋更愈來愈痕，看醫生前一晚就整晚都在抓癢。

唇上水痘流出液體

歐淑娟醫生見到小朋友一直忍不住抓，發現他們身上全是癢疹，而且其中一半更被抓破流出液體，經仔細幫小朋友全身檢查後，發現唇上的水痘皮疹充滿液體、肚皮背部都出疹，診斷他們患有水痘（chickenpox）。

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嫲嫲難以相信，提及孫仔女已注射疫苗。醫生追問小朋友是否在1歲時打過，再問幼稚園時有否再打第二針自費的水痘疫苗，嫲嫲表示孫仔只有打第1針，印象中沒有打第2針。

歐醫生為找出感染源頭，問小朋友班上有否同學生水痘請假不能返學，小朋友說沒有，再問嫲嫲最近家人有否生「帶狀皰疹」，即俗稱「生蛇」/「皮蛇」。嫲嫲表示自己上星期生蛇，自覺已康復就沒覆診，她不明白自己生蛇跟孫仔女生水痘有甚麼關係。加上，他們小時候都長過水痘。

▲ 左上圖是嫲嫲身上的皮蛇疹子，而其他圖片是小朋友身上水痘皮疹。（圖片提供︰兒科女醫艾蜜莉-歐淑娟醫師）

醫生解釋兩者同是帶狀皰疹病毒，嫲嫲生蛇就是水痘病毒造成的，在完全痊癒之前都有傳染力。嫲嫲以為吃藥一星期應該好返，而家中還有一位孫仔，醫生建議他打水痘疫苗，可能還來得及保護，不被傳染了。

水痘Q&A

1. 為甚麼會得水痘？

水痘好發於冬季及早春，傳染力極強，接觸水痘病者要洗手，病毒亦可經飛沫傳染、空氣傳染。

2. 如何預防水痘？

台灣兒童感染症醫學會建議接種兩劑疫苗，滿1歲第一劑，4歲左右自費接種第二劑。

在香港的「香港兒童免疫接種計劃」，12個月大兒童第一次接種水痘疫苗，到18個月大（適用於2018年7月1日或以後出生的兒童）或小學一年級時（適用於2013年1月1日至2018年6月30日出生的兒童）就接種「麻疹、流行性腮腺炎、德國麻疹及水痘混合疫苗-第二次」。

3. 為甚麼要打兩劑疫苗？

研究顯示接種一劑水痘疫苗的保護力約81%，打滿二劑水痘疫苗的保護力大約可達92%。

4. 同住家人一定會被傳染嗎？

研究顯示若罹患水痘，其家人被傳染水痘的機率高達85至90%！相互傳染的風險很高，同班同學、老師們也有風險！

5. 水痘患者的家人、同學或老師怎麼辦？

從來沒有得過水痘的孩子，可在與患者接觸的72小時內趕快補打水痘疫苗，可以大大降低被傳染的機會，最慢5天內接種疫苗大概都還有7成的保護力。

得過水痘的人體內有抗體了，再感染的機率很低。不過水痘病毒會潛伏體內，若將來免疫力下降可能會有帶狀皰疹發作的風險，因此歐醫生建議滿20歲的人可以考慮接種帶狀皰疹疫苗。

6. 大人抵抗力好，不用怕？

水痘不算小病，一般年齡愈大，感染後的症狀愈嚴重，成人一旦水痘感染可能引發肺炎、腦炎、續發性感染和敗血症等，需要住院治療，甚至嚴重者有死亡風險。

7. 除了打疫苗之外的預防方法

接種疫苗預防還是重於治療，而維持良好的個人及環境衞生，包括飯前徹底洗手、徒手不摸眼口鼻、咳嗽時用手臂摀住嘴巴等。此外，保持室內空氣流通，避免長期處於密閉空間內，覺得必要時可戴口罩。

8. 誰不能接種水痘疫苗？

孕婦，而非懷孕婦女接種者，打完疫苗需避孕1個月，因接種水痘疫苗曾發生嚴重副作用者，因本身疾病不適合接種「活性減毒疫苗」者。

9. 常見的迷思：水痘不是說長過就免疫了？

錯！得過水痘的人會埋下終生的隱憂！因為水痘病毒會留在身體裡一輩子，而且會在免疫低下時，不一定要年老時，年輕人也會發作成「帶狀皰疹」。「帶狀皰疹」患者可能傳染給家人、讓孩子得水痘。此外，帶狀皰疹有一些嚴重的併發症，例如失明、失聰、可能造成憂鬱的「帶狀皰疹後神經痛」等。

內容獲「兒科女醫艾蜜莉-歐淑娟醫師」授權轉載報道，原文可【按此】查看。

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責任編輯︰顏紫燕