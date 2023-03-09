吳業坤謝東閔陳凱彤開音樂學校　陳山聰率先為大仔「探路」

▲ 一眾好友齊到賀。

吳業坤（坤哥）夥拍謝東閔及陳凱彤和數位好友合資7位數，在灣仔成立音樂學校「Variety Music Academy」，並於昨日（８日）舉辦開幕儀式，多位藝人朋友現身支持，現場星光熠熠。

3人於昨日（3月8日）於灣仔校舍舉辦開幕禮，除有坤哥及謝東閔親自獻聲慶祝外，有多位藝人朋友均現身支持，包括陳山聰、陳敏之、李施嬅、陳展鵬、林子善及袁偉豪等。

陳山聰為兒子「探路」

陳山聰更笑稱到場是為了為大兒子「探路」，指：「我大兒子對音樂有興趣，未來更會學習唱歌、結他及音樂，所以今日到場探路，準備未來可以讓兒子來就讀，好讓兒子未有來一門藝術旁身。」

除親身到場支持藝人外，亦有許多藝人及名人送上花籃表示支持，包括樂易玲小姐、伍富橋先生等。

供朋友聚會製作音樂

同是歌唱比賽《超級巨聲2》出道的坤哥、謝東閔及陳凱彤，為鼓勵同樣喜愛音樂的大眾築夢，宣揚相同音樂理念，培養小朋友對音樂的興趣及潛能，3人與友人合夥建立音樂學校，除了教授歌唱技巧外，更教授不同樂器及樂理知識。

而謝東閔更提到成立原因，笑指平時與藝員朋友工作時會一同研究音樂，有一日他便突發奇想，如果建立一個專業的音樂學校，便可幫更多對音樂有興趣但舞台經驗較少的朋友及大眾；更可有個地方讓多位愛好音樂的朋友聚會及製作音樂。

提高藝人音樂質素

同是創立人的坤哥則透露，好友及藝人江嘉敏早前已搶先上了數堂。

他表示，希望成立這個音樂學校也可以為公司藝人提供一個學習音樂的地方，提高公司藝人的音樂質素。