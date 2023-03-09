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【陽光男孩】魏浚笙拍護膚品廣告晒美肌　Hillary與好姊妹阿正澳洲遊山玩水

娛樂 18:54 2023/03/09

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

Jeffrey在豪華遊艇上擺出各種鬼馬表情。

潮流興用年輕俊男賣護膚品廣告，皆因姐姐、姨姨太愛小鮮肉，近年人氣俊男組合MIRROR佔據了大半護膚品及美妝廣告巿場，不過，出道3年多的Jeffrey（魏浚笙）亦來勢洶洶分一杯羮，與人氣王姜濤、Anson Lo(盧瀚霆)等爭飯碗。

單是去年，Jeffrey已拍了20多個廣告，當中護膚品及美妝佔半數以上。俊男有價有巿，近日他再為貴婦護膚品牌La Mer合作，當日出海拍廣告時，Jeffrey在陽光普照的天氣下，穿上白恤衫，白滑皮膚與陽光互相輝映，十分養眼。

見海就開心

拍攝期間，導演安排Jeffrey到船邊，他見狀突然興奮飛身跳上去，差點嚇壞工作人員︰「為咗出嚟效果好啲，我爬咗上船邊影相同拍片，我知道嚇親客戶同工作人員，但我認為自己屬於海洋，每次見到海都會好開心。之前拍嘢試過玩快艇，見到大海就會好興奮！亦試過潛水，原來潛到落海底嗰種無重狀態係咁正。」

談到在遊艇拍攝，Jeffrey勁興奮，他說：「我係第一次上巨型遊艇拍廣告，感覺很奇妙，一來當日天氣好好，天空好靚，喺度拍廣告勁chill 勁開心！」 有陽光與海洋的加持，Jeffrey 活力指數更加提升，看他將產品拋高拋低，加上生動鬼馬的表情，逗得現場工作人員笑聲不斷。

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模特兒出身的Jeffrey，2020年因參與ViuTV電視節目《調教你男友》脫穎而出，去年尾正式以獨立歌手姿態，推出首支單曲《第一個迷》。

努力向歌手夢進發的他，深明靚仔是其賣點之一，平日除了花時間做運動，亦十分注重保養︰「我係較懶護膚嘅男仔，通常只會拍下精華水、搽吓 cream，有時懶起上嚟，咩都唔搽就瞓覺，哈哈！但工作前一定會搽cream，仲會帶mini版喺身，經常幫塊面補水。」

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全力闖樂壇

提到全力進軍樂壇，Jeffrey表示已有全套計劃︰「第二首派台歌已經揀好咗demo，但成個大方向同creative要再同團隊開會傾，嚟緊會出3至4首派台歌，希望可以同到唔同嘅音樂人合作，但講到跳唱，暫時未必會嘗試，始終自己唔太叻。」

拍攝當日，除Jeffrey還有「家姐」Hillary（劉沛蘅），Hillary表示早前忙於拍攝《膠戰 S3》早出晚歸，緊接再與 「六膠」好姊妹DJ阿正（黃正宜）到澳洲遊山玩水。

面對兩地極端不同的天氣及繁忙的行程，她自言會努力護膚，當日穿上白色小背心的她，十分性感迷人。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

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