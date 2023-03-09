【主題公園】迪士尼夥香港芭蕾舞團推Duffy表演　預訂尊享卡享額外優惠

迪士尼樂園由4月1日至6月22日推出新Duffy主題活動。4月5日至14日期間，迪士尼和香港芭蕾舞團將呈獻期間限定，長30分鐘的「StellaLou 夢想起舞吧」表演。商店亦會推出芭蕾舞衣、髮箍、布袋等周邊商品。選購指定套票可獲得香港迪士尼限定、以 StellaLou 的芭蕾舞鞋為形狀的套票專屬徽章。

「Duffy 與好友遊玩屋」還原了 Duffy 與好友的故事場景，讓粉絲走進他們的世界，成為故事一部分。Duffy與好友會換上春日新裝，準備與遊客見面。迪士尼亦將推出「Duffy與好友遊玩屋」入場證。

為配合推廣，迪士尼於3月31日舉辦首個「Duffy 與好友 Fans Day」活動，參加者可優先體驗「Duffy 與好友遊玩屋」獨有活動，獲得紀念品。團方亦提供迪士尼尊享卡預購，尊享卡可於享指定場次、遊樂設施優先通行，欣賞指定表演及消費劵。有關詳情可瀏覽迪士尼網頁。

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記者：李梓𨭎