【老店結業】大埔老字號陳漢記3月15日結業　告別名人食堂必吃煲仔飯腸粉【內附地址】

▲ 陳漢記一直有大埔名人食堂稱號，譚詠麟、陳百祥、胡杏兒及陳小春等經常捧場，可惜星光熠熠的場面將不再。

疫情爆發3年，香港飲食業受重挫，元氣大傷。雖然最近香港已逐步復常，但卻有不少食店結業，在大埔開業25年的人氣食店陳漢記，因租約屆滿原因於3月15日結業，令不少街坊大嘆可惜。

陳漢記一直有大埔名人食堂稱號，譚詠麟、陳百祥、胡杏兒及陳小春等經常捧場，可惜星光熠熠的場面將不再。

其實上個月，陳漢記的結業消息傳出，譚詠麟便立即同波友前來幫襯，陳百祥就買外賣回家慢慢嘆。

能吸引貴客前來，皆因陳漢記的食品具口碑，尤其是煲仔飯，更是人氣之選，除了有招牌的臘味煲仔飯外，還有田雞及黃鱔等口味。

腸粉也是必吃食物之一，被食客稱之為玻璃腸粉，以薄身白滑、晶瑩剔透見稱，最馳名首推牛肉、豬膶、蝦粉及叉燒腸。另外生滾粥及牛腩也是招牌菜。

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陳漢記由王永亮創辧，50年代他跟姑丈在荃灣擺檔售賣潮式牛腩及牛雜麵。王永亮於90年代在大埔開舖，店舖以姑丈陳漢的命字命名，感謝姑丈一直的支持及教導。

大家想一試小店的馳名美食，便要爭取最後機會來大埔吃一餐。

陳漢記粥麵專家

地址：大埔運頭街91B舖

記者：招美寶