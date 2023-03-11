【廉政狙擊】黃智雯與家人合資開網店　未忘初心想開舞蹈學校

藝人要保住人氣和延長演藝壽命真的不易，特別女藝人會受年齡規限，為此不少人會開拓副業搵定後路！

入行近16年的黃智雯早前接受訪問，她透露快將升呢為老闆娘，首次涉獵生意的她更希望將來可開設舞蹈學校。

事業上尋突破，感情路上黃智雯跟圈外男友相戀10年，個性隨心的她不會為結婚定期限，她說：「如果雙方的關係未經營得好，其實會很脆弱，所以我想好好建立默契。」

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▲ 《廉政狙擊》

首度獻聲獲讚

於近日播映的劇集《廉政狙擊》中，黃智雯飾演廟街歌廳歌手方家晴，於劇裡首度獻聲獲讚，事前努力練歌的她未有白費心機。

黃智雯說：「所有歌都要由自己錄，起初都會擔心，我未聽過《友共情》國語版，只好即學即唱。另外Busking一幕要唱《Can you hear?》，我專誠去找原唱者譚嘉儀，她亦給了很多意見，令我唱得好一點，用自已的style演繹此曲。」

另外，智雯建議自彈自唱，為此跟老師學彈結他，重拾兒時興趣。

▲ 黃智雯與胡定欣劇外內均是閨蜜。

智雯：一個擁抱已經眼紅紅

劇中黃智雯跟王浩信、黃宗澤、吳卓羲和胡定欣為兒時挈友，而智雯對這段友誼有著很大共嗚，她說：「我跟小學同學已各散東西，大家的生命軌跡很不同，但只要一個訊息很快聯繫起來起，我生命裡也有一兩位挈友，朋友亦不需要多，真心對你好已足夠。」

智雯跟定欣劇中為一對好閨密，戲外二人份屬老友，她說：「我的角色比較單純和重情，不謀而合跟現實裡我倆的感覺很似，所以一埋位很快便有姊妹感覺，可能輕輕一個擁抱已經眼紅紅，因那感情是累積多年。」

兩人同屬慢熱之人，智雯說：「未必見第一次就攬頭攬頸，當遇到一個談得來和磁場相同的人，大家就會很投契，我相信同磁場的人易走在一起，無論朋友抑或情侶。」

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不想扭曲自身想法？

戲中這對好姊妹跟吳卓羲有段三角戀，問現實中可遇過「兩女爭一男」？她笑說：「這是很『小學雞』的事情，多數在青春期或初中才發生。」

智雯曾跟朋友對同一男生有好感，她說：「見到他們相處好好，我會選擇退一步，由細至大感情上不進取，比較害羞和不敢表達自己。（多數男士追你?）哈，或許是自然地走在一起。」

個性被動於娛圈或較輸蝕，惟智雯想忠於自己，她說：「視乎你想不想扭曲自身的想法和待人處事的態度，我是很隨心和隨性，當你渴望得到某角色時，只要你夠想，其實不需要做任何事，自然會吸引機會到來。」

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演失常婦崩潰

智雯演過不少幹探角色，被冠以「大台御用Madam」稱號，但她自言怕悶，很抗拒重覆同類角色：「入行15年以來心態都不斷轉變，經過衝刺期和摸索期後，當發覺角色上有重覆，便提醒自己要跳出框框。」

她慶幸去年分別接演母親和瘋癲的角色：「拍《隱門》時都幾失常，將自己推至最崩潰狀態，甚至維持了幾個月，雖然過程辛苦，但可以挑戰未演過的角色。」

智雯續說：「我很想演一些很極端角色，例如要剃光頭，只要角色好玩便可。」

演藝學院音樂劇舞畢業的智雯，可說「名門正宗」出身，今年她再度挑戰演舞台劇演出：「始終對舞台劇有點情意結，間中會掛念這舞台。」

▲ 黃智雯跟胞姊。（取自instagram）

夢想開舞蹈學校

演藝事業外，智雯今年更創業，與人合資開日韓時裝網店，預計本月中開業：「因為我喜歡打扮，加上家人主修時裝設計，他們又擅長marketing工作，所以有這想法。」

智雯謙稱只屬小生意，抱著學習心態，稍後或會有自家製的衣飾。她說：「我對數字不敏感，帳目我會交給姐姐處理，我就負責於社交平台宣傳。」

但常聽說「講錢傷感情」，但智雯不太擔心，「各自有自己崗位，我跟姐姐很融合和相互遷就，或者我負責做調和角色。」

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演員的演藝壽命有限期，難道智雯想學做生意鋪排後路？她說：「這只是我其中一個點子，其實還有很多東西想試，亦是一種生活體驗，在過程中發現並非想像中容易，包括入貨和Shipping等鎖碎事，這些經驗或對演戲有幫助。」

她續說：「始終會將演藝工作放首位，不排除將來衍生其他工作，但最重要是自己有興趣，（會開舞蹈學校？）一直有這個計劃，跳舞和教導小朋友是我興趣，希望透過開網店學習做生意，不久將來實現這夢想。」

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▲ 黃智雯不急於結婚。

不會心急而嫁

黃智雯與任職珠寶集團高層的男友拍拖接近10年，已踏入「女人四十」的她不急於結婚：「結婚向來在To Do List內，但我是隨性的人，Timing到了就去做。」

她認為，關係相比一紙婚書重要，說：「如果婚後才發現關係未經營好，其實也很脆弱，反而我想花多時間建立默契和信任。」

舞步或人生腳步，只要依隨自己心可漂亮地翩翩起舞，不會因外界而打亂自己的節奏步伐。而舞林高手黃智雯，是瀟灑自信的！

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服裝：Major C

記者：游艾維

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