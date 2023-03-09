【校長專訪】媽媽坐輪椅深明出入不便之苦　退休校長揸無障礙的士助人為樂

「的士司機不是『的士佬』，是一個專業。」現年61歲的鍾佛成人生超過一半時間執教鞭，退休前是寶安商會王少清中學校長，教育生涯長達37年。他深明施比受更為有福的道理，退休後選擇揸無障礙的士，盡一己所能助人，由「鍾校長」到的士司機「成哥」，他從來都沒有身份包袱，也不認為校長就是高高在上。

▲ 由「鍾校長」到的士司機「成哥」，鍾佛成從來都沒有身份包袱。（湯致遠攝）

由聖若瑟書院到王少清中學

雖然鍾校長名叫佛成，但他沒有宗教信仰，從小就讀及任教天主教學校。中學時期，他在圖書館看到馬可福音的經文「非以役人，乃役於人」，覺得能侍奉別人是一種福氣，因而立志將來的職業要以服務別人為主。他就讀中六時擔任義工團的團長，有機會到香港仔一間夜小學任教，教授一班沒受過教育的漁民子弟讀書寫字，成為他走上教育路之始。

他們勤奮好學，相信能多識字就未必一定要做漁民，可以上岸做其他工作。這深深感動我，原來教育可以改變命運。

當時他受到身為老師的大哥薰陶，聽到很多春風化雨的故事，有感教書是一個不俗的行業。中七畢業後，他順理成章投考羅富國教育學院，當上一位中學老師。鍾校長自此開展他的教育生涯，在傳統男校聖若瑟書院任教26年，主要教授英文科和歷史科，其後11年出任荃灣區英中寶安商會王少清中學校長一職，直至一年多前退休。

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輪椅老伯終可拜祭亡妻

退休後的鍾校長選擇退而不休，加入為輪椅人士提供點到點接載服務的私營企業「鑽的」，成為兼職無障礙的士司機，展開第二人生。鍾校長受王少清中學校友石啟右的啟示，他原本是一位會計師，不想每天對著一堆枯燥乏味的數字，毅然放棄高薪厚職，加入無障礙的士司機的行列。鍾校長效法他之餘，亦從至親身上留意到輪椅人士的需要，他娓娓道來︰

我媽媽生前也是坐輪椅的，出入都非常不便，要點到點到達一個地方並不容易。

▲ 鍾校長周末做無障礙的士司機，直言的士司機生涯不容易。（湯致遠攝）

無障礙的士點對點的接送服務，能幫助輪椅人士快捷舒適地往返醫院診所及目的地。鍾校長遇到形形色色的輪椅乘客，留下深刻記憶的有不少︰

我曾接載一位坐輪椅的老人家，到將軍澳墳場掃墓。老人家回程時多謝我，說如果沒有「鑽的」服務，他就算很掛念太太，也不能親自到墳前拜祭。

他又接載過一位輪椅女士及其3個女兒和外傭去探親，她很少出遊，視這次為家庭大旅行，他則猶如領隊為這家人拍照。可惜回程時收到「牛肉乾」，輪椅女士提出多付300元，為他支付罰款。

「鑽的」設立了一個慈善基金，資助低收入的輪椅人士進行休閒活動，擴闊他們社交圈子。鍾校長就曾接送他們往香港大球場看七人欖球賽、帶長者到新光戲院看粵劇、到觀塘飲茶、去赤柱市集逛街等。

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的士司機生涯不易

鍾校長考慮到自己的年紀及身體狀況，在周末才兼職揸的士，接載已預約的輪椅人士。他坦言最初投身的士司機行業確實不習慣，「做老師要企，做校長要坐，做的士司機是另一回事」，也因入行而漸漸明白的士司機的苦況︰

幾大挑戰！第一要熟路，第二做的士司機很多時離不開架車，人有三急搵廁所好困難，試過去油站原來無廁所、停車一陣被抄牌。

的士司機有時難「搵食」又食無定時，鍾校長每次開工都會帶備兩寶，他稱為「救命包」和「回魂啡」，在車上食個麵包、飲杯咖啡頂肚。他直指「的士司機生涯不容易」，駕駛無障礙的士更大壓力，要注意輪椅乘客安全，因此要熟悉車上的機械操作，如輪椅升降板、纜索、乘客上落車，駕駛速度也要較慢。

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長時間駕駛加上推輪椅乘客上落車，鍾校長少不免出現勞損，早前他的肩膊肌肉拉傷了，要看醫生及物理治療，一度停工休息。不過，這無阻他繼續做無障礙的士司機的想法，更強調只要有能力仍會繼續下去。由做校長到揸的士，他沒有身份的不習慣，只是崗位不同，各有各做︰

有人覺得校長是高高在上，我完全沒有這個概念。我們做好自己的崗位，也要尊重別人，的士司機不是「的士佬」，是一個專業。

鍾校長的太太和女兒都支持他，只是太太擔心他的健康，叮囑他要注意身體，定時食飯。在他的耳濡目染下，女兒最近參加了香港聖若瀚救傷隊，在工餘時間助人，提供緊急救傷服務。

▲ 「一日為師，終身為友。」鍾校長與學生亦師亦友。（受訪者提供）

40載師生情亦師亦友

「一日為師，終身為友。」回望37年教育生涯，鍾校長最大的收穫不少得與很多學生成為了好朋友，關係亦師亦友。他仍與首年執教的一位學生保持聯絡，這位舊生現已51歲。另一位現為大學教授的學生結婚時，因年邁的父母身在加拿大，於是邀請鍾校長為他做證婚人。他第二年執教的學生，現於澳洲擔任外科醫生，他早前辦五十大壽，鍾校長也錄了一段影片遙距送上祝賀。

學生在各自的行業獨當一面，前香港游泳隊代表方力申、足球員陳家麒、藝員黃庭鋒等都是鍾校長的學生。他分享︰

不是每個人都讀到書，只要他能發揮所長，懂得待人處事，將來必有成就。

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鍾校長提及三屆渡海泳冠軍凌天宇，回想他就讀聖若瑟書院時成績未如理想，留意到他有讀寫障礙但擅於游泳。師生相隔11年後相遇，凌天宇現為香港體育學院教練，教授香港傷殘人士游泳代表隊。鍾校長樂見學生找到自己的興趣與專長︰

我覺得做老師也好，做校長也好，最大的成就不是自己或學校有幾風光，而是看見學生學有所成。

退休開展第二人生

60載過去，鍾校長認為縱然自己的教育事業並非一帆風順，但是一個完美的結局。他由文憑教師再儲錢赴英國修讀學士學位，回港後轉職為學位教師，之後在10年間不斷進修，獲得兩個碩士學位，他形容這是「艱辛而奇妙的旅程」。

▲ 鍾佛成退休後開展第二人生，希望過得更豐盛。（湯致遠攝）

鍾校長退休後已上了三個長者學苑的課程，包括個人理財、室內設計、運動與健康生活，還有一個再培訓局的咖啡調配員課程，他笑說或許日後會去快餐店工作，視為一種體驗及學習。他既進修又做義工，最近更在兩間中學代課教英文，生活不比退休前輕鬆，但他忙得快樂自在。

退休是人生第二階段的開始，我希望過得更豐盛，終生學習，用自己的能力幫助身邊人。到了我這個年紀，要珍惜眼前人。

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記者︰駱秀玲