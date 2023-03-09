【香港故宮】4月故宮展出300件卡地亞珠寶　包括多件各國王室首飾

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香港故宮博物館將於4月14日開始，舉辦「百樣玲瓏──卡地亞與女性」展覽。將展出約 300 件卡地亞展品，包括從19世紀至今的珠寶、鐘錶、珍寶、配飾及文獻。這是全球首個，以女性在卡地亞發展史上地位與影響為主題的大型展覽。

展覽探索女性與珠寶之間的關係和故事，同時呈現中國藝術、世界各地藝術對卡地亞的啟發。

展覽共分四個部分，展出的珍品來自多位舉足輕重女性的珍藏，包括摩納哥姬莉王妃、伊莉莎白．泰萊、林青霞與劉嘉玲、何超瓊等。

香港故宮博物館館長吳志華表示，展覽突顯香港作為中外文化藝術交流中心的地位。期望觀眾可透過展品和背後傳奇女性的故事，探尋女性由古至今的地位、影響，從而開啟東西方美學之間對話。

展覽成人門票為120元。觀眾可於3月14日起在西九文化區網上購票平台和夥伴平台購買門票。

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記者：李梓𨭎