【病毒肆虐】衛生防護中心調查兩所學校呼吸道感染個案　45名學童中招毋須入院

衛生署衛生防護中心今日（9日）正調查九龍塘畢架山小學及粉嶺保良局葉吳彬彬皇后山幼稚園爆發的上呼吸道感染個案，共涉及43名學童，全部情況穩定毋須入院，全部學童對新型冠狀病毒病快速抗原測試結果呈陰性。

畢架山小學個案涉22名學童，包括9男13女，年齡介乎5至7歲。他們自3月4日起先後出現病徵。其中7人已求醫，均無須入院。全部病人情況穩定，他們的新型冠狀病毒病快速抗原測試結果呈陰性。

北區的幼稚園爆發個案涉及21名學童，包括16男5女，年齡介乎3至5歲。他們自2月28日起先後出現病徵。其中12人已經求醫，均無須入院。全部病人情況穩定，他們的新型冠狀病毒病快速抗原測試結果呈陰性。

衞生防護中心已向該小學及幼稚園提供有關預防上呼吸道感染的建議，包括建議學校進行清潔消毒、適當開啓窗戶以保持良好通風和將染病學童與其他學童適當分隔等。該兩間學校正接受醫學監察。

中心呼籲，​​市民尤其是小童、長者及長期病患者，若發現有呼吸道感染病徵，應盡早求醫。市民應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病：

責任編輯：解青羽