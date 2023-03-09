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【病毒肆虐】衛生防護中心調查兩所學校呼吸道感染個案　45名學童中招毋須入院

社會 17:58 2023/03/09

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

衛生署衛生防護中心今日（9日）正調查九龍塘畢架山小學及粉嶺保良局葉吳彬彬皇后山幼稚園爆發的上呼吸道感染個案，共涉及43名學童，全部情況穩定毋須入院，全部學童對新型冠狀病毒病快速抗原測試結果呈陰性。

畢架山小學個案涉22名學童，包括9男13女，年齡介乎5至7歲。他們自3月4日起先後出現病徵。其中7人已求醫，均無須入院。全部病人情況穩定，他們的新型冠狀病毒病快速抗原測試結果呈陰性。

北區的幼稚園爆發個案涉及21名學童，包括16男5女，年齡介乎3至5歲。他們自2月28日起先後出現病徵。其中12人已經求醫，均無須入院。全部病人情況穩定，他們的新型冠狀病毒病快速抗原測試結果呈陰性。

衞生防護中心已向該小學及幼稚園提供有關預防上呼吸道感染的建議，包括建議學校進行清潔消毒、適當開啓窗戶以保持良好通風和將染病學童與其他學童適當分隔等。該兩間學校正接受醫學監察。

中心呼籲，​​市民尤其是小童、長者及長期病患者，若發現有呼吸道感染病徵，應盡早求醫。市民應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病：

  • 接種季節性流感疫苗，保障個人健康；
  • 病人佩戴外科口罩可以預防傳播呼吸道病毒，因此出現病徵（即使症狀輕微）的人士佩戴外科口罩十分重要；
  • 在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時應佩戴外科口罩。正確佩戴口罩十分重要，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生；
  • 避免觸摸眼睛、口和鼻；
  • 雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手；
  • 當雙手沒有明顯污垢時，用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手；
  • 打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手；
  • 保持室內空氣流通；
  • 當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早向醫生求診；
  • 保持均衡飲食、恆常運動及充足休息，不要吸煙和避免過大的生活壓力。

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責任編輯：解青羽

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