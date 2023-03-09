【香港國際電影節】4K修復烈火青春+悲情城市　重溫張國榮梁朝偉青春美顏

▲ 張國榮主演的《烈火青春》是香港新浪潮經典作。

第47屆香港國際電影節定將於3月30日至4月10日舉行，並繼續以實體與網上混合模式放映不同作品，至於經典修復環節，更有兩位影迷最愛的偶像梁朝偉和張國榮，帶來《悲情城市》及《烈火青春》4K版本再現大銀幕。

電影是時代的寫照，今屆電影節精選的4部華語修復名片，正是在不同時期映照社會動盪與歷史變遷，為影壇開創歷史的佳作，並能歷久彌新。

中台經典作

譚家明導演的《烈火青春》是香港新浪潮代表作之一，當年因大膽性愛及暴力鏡頭惹來抨擊及刪剪，卻無損其經典地位。

戲中以兩對敢愛敢恨男女的慾望解放，描繪出青春歲月在迷惘中的虛度。張國榮、葉童、夏文汐及湯鎮業光芒四射，在電車上層旁若無人纏綿一幕已成經典。面世41周年，譚家明重新剪輯增刪成4K修復的導演版，在哥哥離世20年重溫，更是感觸。

▲ 張國榮主演的《烈火青春》面世41年。

侯孝賢的《悲情城巿》以4K全新數碼版面世，早前在台灣重上已被視為影迷翹首企盼的盛事。

影片以「二二八事件」為背景，透過一個家族在解嚴之初遭逢的巨變，帶出已塵封的白色恐怖歷史，年青的梁朝偉戲中演的啞巴角色，已盡展風采，電影在國際影壇開創先河，破天荒成為首部榮獲威尼斯影展最佳電影金獅獎的華語電影。

▲ 《悲情城市》中的梁朝偉，演出已盡展光芒。

社會回顧

而由侯孝賢監製、徐小明編導的《少年吔，安啦！》，是1992年康城影展導演雙周閉幕電影，名噪一時。

兩個小混混崇拜黑社會梟雄和槍枝，卻在逞勇鬥狠的浪漫過後撲向黑暗的結局，直接指涉90年代社會的躁動與癲狂。問世30周年以4K修復版再會影迷，彌足珍貴。

▲ 《少年吔，安啦！》反映台灣90年代青年人的迷惘。

楊德昌的《獨立時代》同樣對社會提出批判，卻選擇用喜劇形式，透過觀察摩登時代新人類的感情流動與利害關係，以萬花筒結構和精準的鏡頭調度，展現年輕一代的慾望與躊躇、貪婪與恐懼。

影片去年在楊導逝世15周年以4K修復在威尼斯影展首映再露光芒，今次香港影迷不能錯過。

▲ 楊德昌的《獨立時代》以喜劇作為批判手法。

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