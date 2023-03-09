【47人初選案】區諾軒供稱「五大訴求」含糊僅屬口號　曾冀新議員能就反修例與政府談判

▲ 區諾軒今續於盤問下作供。（資料圖片）

民主派初選案16人否認串謀顛覆國家政權罪，今（9日）踏入第22日審訊。控方證人區諾軒於盤問下供稱，曾期望新選出的立法會議員會與政府透過談判解決反修例風波，但要留意的是「攬炒派」持另一種看法，當中可歸納為透過不斷施壓，要求政府妥協；區又確認「五大訴求」含糊，僅屬口號，只能於沒有具體說法下才能滿足大眾。

大律師石書銘今續代表余慧明盤問控方證人區諾軒指，「五大訴求」分別為撤回逃犯條例、成立獨立調查委員會、撤回相關事件暴動定性、特赦抗爭者，以及實施雙普選。區確認屬五大訴求，但除此之外亦有人提及對相關官員問責，以及要求時任特首林鄭月娥下台，又稱民間對五大訴求有不同說法，確認這是「五大訴求」含糊之處。

法官問及，「五大訴求」是否沒有具體解釋，僅屬一句口號，區確認說法。區確認只能於沒有具體說法下才能滿足大眾的說法，區稱「當時公眾討論係咁」。法官再問及「五大訴求」是否如聖誕樹般「掛咩都得」，區稱「離唔開呢七隻樹枝」。

區指，初選性質是在立法會中取得過半議席，令政府問責及面對公眾訴求，當中可分為2種聲音，分別是支持「攬炒」，否決財政預算案，以及支持取得過半議席，增加談判聲音。

區續指，《基本法》曾提及立法會與政府處理財政預算案的機制，當中的精神是政府與立法會互惠互讓，出現分歧時透過談判處理。

區續指，他曾期望新選出的立法會議員會與政府透過談判解決反修例風波，但要留意的是「攬炒派」持另一種看法，當中可歸納為透過不斷施壓，要求政府妥協。

另外，法官李運騰另關注本案審訊進度，表示需於9月參與另案審訊，控方則表示案件將於8月內完成，辯方則認為控方說法不現實，另透露林卓廷、黃碧雲、鄒家成、何啟明和施德來，6名被告擬自辯。。資料顯示，黎智英案將在9月25日開審，法官李運騰為其中1名主審法官。

案件明（10日）續。

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記者：梁錦麟