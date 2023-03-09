【死屍死時四十四】鄭中基呂爵安再續銀幕父子緣　Edan為「14D老豆」送生日驚喜

▲ （左起）楊偉倫、何爵天、鄭中基、呂爵安、錢小蕙。

鄭中基與MIRROR成員呂爵安（Edan）在電影《死屍死時四十四》再在大銀幕續父子緣。

前日，中基與Edan齊為《死屍死時四十四》進行宣傳工作，該片監製錢小蕙、導演何爵天，以及Edan、楊偉倫為今天（3月9日）生日的中基送上驚喜祝賀。

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中基被Edan取笑

眾人趁中基完成工作離開大廈前，突然現身送上驚喜生日蛋糕及獻唱生日歌，中基流露驚喜之餘，首個反應竟是長嘆一聲：「唉﹗」中基解釋，原來是想忘記自己又年長一歲。

Edan與中基在戲中同居於私人屋苑「臨海峯」的14D單位，Edan亦趁機會送上標誌着「14D老豆」的生日蛋糕，以及最親切的擁抱祝福予中基爸爸，Edan更取笑中基長嘆一聲，是因為突然要被慶祝而未能及早回家，導演及楊偉倫等紛紛取笑。

而切過蛋糕及開香檳慶祝的中基表示，希望將願望保密，但願能願望成真。

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