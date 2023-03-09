【牙科服務】政府擬要求牙科畢業生須服務公營機構三年方可執業 業界人士料為提升公營牙科服務舖路
目前本地牙科畢業生讀完六年畢業後可正式註冊及執業。據了解，政府計劃修例建議加入強制要求，畢業生要在衞生署、醫管局或其他政府指明機構實習一年才可正式註冊；之後再要在這些指定機構服務一定年期，初步建議為兩年，換言之本地牙科畢業生要在公營機構工作最少三年才可私人執業。
有不願具名的業界人士向TOPick表示，政府提出的是初步諮詢文件，而醫務衞生局明天(9日)將與業界人士、以及牙醫學生等持分者會面，會議將會以交換意見為主，相信暫時就方案未必會有結論。業界人士相信，政府的方向是提升公營醫療服務，傾向增加牙科服務予市民，以令市民受惠。
衞生署目前有約50個牙醫職位空缺，而未來每年有90名牙科畢業生，再加上非本地培訓牙醫，牙醫學會質疑公營機構是否可以全部吸納。業界指，公營機構工作「1+2」方案是一項附加條件，用於配合政府未來牙科服務的藍圖，「想定框架以招攬人手」，令未來訂立牙科服務的方案細節時「有名有義」。
現時不同國家均有推出計劃，以讓牙科醫科生畢業後進行實習，其中台灣設立考試制度，要求醫科生一邊就讀，一邊進行實習，普遍需要8年才會獲得執業資格。另外，英國及新加坡亦有規定醫科生畢業後實習年期，分別為2年及4-5年。如政府落實「1+2」方案，將會比其他國家服務的年期更長。
業界人士強調，方案仍有待政府與業界商榷，不過亦指如方案設立為「1+2」，不排除影響就讀牙科的意願。考慮的年期需要平衡醫科生意願、及評核制度的需求。業界人士相信設立制度是趨勢，不過方案的年期如何適用於本地的制度，仍要作出商討，立法的具體時間仍待確實。
牙科專科醫生何錦源就表示，如按照政府方案推行，牙科醫生需就讀9年才能註冊，與現時就讀6年即可註冊有明顯差別。不過他認為，於公營醫療機構服務3年的安排「唔算太離譜」，如比對醫科生留在公營醫院的年期，亦相差不遠。何錦源認為，當局應提升公營醫療體系的待遇及晉升階梯，而公私營合作對加強牙科服務亦是好事。
牙醫學會會長王志偉表示，公營牙科人手不足，政府有充分理由提出方案，但牙科學生在6年課程內，已有長時間實習，新方案可能會令牙科生感到憂慮和忐忑，令他們失了預算，亦會影響學生選讀牙科的意欲。他認為政府可考慮容許學生在學期間在公營機構實習，既可紓緩人手不足，也可讓學生汲取不同經驗。
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記者： 陳展棋