【牙科服務】政府擬要求牙科畢業生須服務公營機構三年方可執業　業界人士料為提升公營牙科服務舖路

▲ 衞生署轄下的牙科診所主要服務對象為公務員或退休公務員及其合資格家屬。(資料圖片)

目前本地牙科畢業生讀完六年畢業後可正式註冊及執業。據了解，政府計劃修例建議加入強制要求，畢業生要在衞生署、醫管局或其他政府指明機構實習一年才可正式註冊；之後再要在這些指定機構服務一定年期，初步建議為兩年，換言之本地牙科畢業生要在公營機構工作最少三年才可私人執業。

有不願具名的業界人士向TOPick表示，政府提出的是初步諮詢文件，而醫務衞生局明天(9日)將與業界人士、以及牙醫學生等持分者會面，會議將會以交換意見為主，相信暫時就方案未必會有結論。業界人士相信，政府的方向是提升公營醫療服務，傾向增加牙科服務予市民，以令市民受惠。

衞生署目前有約50個牙醫職位空缺，而未來每年有90名牙科畢業生，再加上非本地培訓牙醫，牙醫學會質疑公營機構是否可以全部吸納。業界指，公營機構工作「1+2」方案是一項附加條件，用於配合政府未來牙科服務的藍圖，「想定框架以招攬人手」，令未來訂立牙科服務的方案細節時「有名有義」。

現時不同國家均有推出計劃，以讓牙科醫科生畢業後進行實習，其中台灣設立考試制度，要求醫科生一邊就讀，一邊進行實習，普遍需要8年才會獲得執業資格。另外，英國及新加坡亦有規定醫科生畢業後實習年期，分別為2年及4-5年。如政府落實「1+2」方案，將會比其他國家服務的年期更長。

業界人士強調，方案仍有待政府與業界商榷，不過亦指如方案設立為「1+2」，不排除影響就讀牙科的意願。考慮的年期需要平衡醫科生意願、及評核制度的需求。業界人士相信設立制度是趨勢，不過方案的年期如何適用於本地的制度，仍要作出商討，立法的具體時間仍待確實。

牙科專科醫生何錦源就表示，如按照政府方案推行，牙科醫生需就讀9年才能註冊，與現時就讀6年即可註冊有明顯差別。不過他認為，於公營醫療機構服務3年的安排「唔算太離譜」，如比對醫科生留在公營醫院的年期，亦相差不遠。何錦源認為，當局應提升公營醫療體系的待遇及晉升階梯，而公私營合作對加強牙科服務亦是好事。

牙醫學會會長王志偉表示，公營牙科人手不足，政府有充分理由提出方案，但牙科學生在6年課程內，已有長時間實習，新方案可能會令牙科生感到憂慮和忐忑，令他們失了預算，亦會影響學生選讀牙科的意欲。他認為政府可考慮容許學生在學期間在公營機構實習，既可紓緩人手不足，也可讓學生汲取不同經驗。

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記者： 陳展棋

